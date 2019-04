Sánchez pide que el 28 de abril se convierta en «un gran reproche» a PP y Cs por no haber combatido a Vox

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 14/04/2019 14:03h

Pedro Sánchez completa el primer fin de semana de campaña con un acto en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente va con rumbo fijo y cierra el tercer día de camino a las urnas manteniendo el mensaje de la movilización casi como único mensaje en sus actos de campaña. Todo lo demás se articula en torno a ese discurso.

El líder socialista ha apelado a "una gran victoria para una gran mayoría parlamentaria" que conduzca a "cuatro años de estabilidad". Como ya hiciera ayer ha mostrado su optimismo con los datos demoscópicos que manejan en Ferraz y Moncloa al asegurar que ese objetivo "está muy cerca".

Las expectativas en el PSOE se mantienen muy altas tras el primer fin de semana. El líder del PSOE en Canaria, Ángel Victor Torres, ha dado muestras de ello al plantear el momento actual para el partido "como en 1982 y 2004", en referencia a las primeras victorias de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

La petición al voto para lograr "un Gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria" no se fía ya a la posibilidad de seguir saqueando el granero electoral de Unidos Podemos, sino que los socialistas intentan atraerse a indecisos de PP o Ciudadanos al transmitir el mensaje de que entre ellos y Vox "no hay ningún matiz" y "se parecen como tres gotas de agua". Sánchez ha planteado que el 28 de abril esa movilización se convierta en "un gran reproche" a PP y Cs por "no haber sabido combatir con argumentos a la ultraderecha".