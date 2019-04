De votar en 40 segundos a la mesa más «rockera»: las anécdotas y curiosidades de las elecciones generales

Seguir J.M. Sánchez @josedaze MADRID Actualizado: 28/04/2019 12:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La normalidad es la tónica en la jornada electoral de las Elecciones Generales del 28-A, donde están citados a las urnas cerca de 37 millones de españoles. Un momento histórico y que, como en anteriores convocatorias, deja imágenes curiosas y muchas anécdotas, como la del pueblo riojano de Villarroya en donde sus seis únicos vecinos han votado en tan solo cuarenta segundos, la de unamesa electoral que se ha constituido con suplentes o la presencia del cantante de rock José María Sanz, «Loquillo», como presidente de la mesa.

Votar en un minuto todo el pueblo

Cuarenta segundos. Este ha sido el tiempo que han dedicado los vecinos de Villarroya en ejercer su derecho al voto. El pueblo, situado a 63 kilómetros de Logroño, ha vuelto a marcar récord de votación. De hecho, y como en anteriores ocasiones, se ha convertido en el primer municipio español en cerrar sus urnas. Los seis únicos vecinos han acudido a la cita de manera puntual. Eso sí, con las llamadas pertinentes y certificaciones, la mesa ha sido oficialmente cerrada a las 09.05 minutos.

Para las elecciones generales de este domingo, seis han sido los vecinos que han ejercido su derecho a voto y los seis han acudido puntuales a su cita, tal y como ha informado el alcalde de la localidad, Salvador Pérez, a Europa Press. Para las próximas elecciones, las del 28 de mayo, «quizás haya dos personas más censadas pero para éstas no han llegado a tiempo y, de momento, tendrán que esperar».

Hasta las 11 no se han constituido todas las mesas

Aunque estaba todo perfectamente preparado, se han producido algunos retrasos a la hora de abrir los colegios. No ha sido hasta las 10.54 horas cuando se han constituido todas las mesas electorales de España. Así lo ha confirmado el ministerio del Interior, que ha destacado la «absoluta normalidad» con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales.

Primera vez para discapacitados

Por primera vez en la historia de la democracia española las personas con discapacidad intelectual han podido ejercer su derecho al voto. Así, se estima que unas 100.000 personas con problemas de discapacidad intelectual o de desarrollo han recibido la capacidad para poder hacerlo gracias a una reforma de la Ley Electoral que se aprobó en otoño. No obstante, para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas, para cuyo diseño y puesta en marcha ha contado con la colaboración de las organizaciones más representativas del sector.

Unas votaciones a «ciegas»

También, estas elecciones son las primeras en las que varias personas ciegas o con discapacidad visual son miembros de mesas electorales como presidentes o vocales. Según informó la ONCE, sus puestos han sido adaptados para la ocasión. Este es el caso de José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE en Canarias, que ejercerá como vocal de mesa en Tenerife y que ha declarado a Servimedia tener mucha «ilusión» por esta responsabilidad. Su labor la efectuará gracias a la adaptación del censo y de las tareas que le atribuye la normativa electoral a través de un lector de pantalla y un ordenador accesible. De este modo podrá ejercer su función como cualquier otro ciudadano.

Un presidente que no «sabe español»

Otra de las anécdotas del día se ha producido en Pamplona (Navarra). Así, un presidente de mesa que ha dicho que no sabía español y una mesa constituida con suplentes porque no habían llegado los titulares en hora. Esas son dos de las incidencias ocurridas, donde además el presidente de una mesa ha pedido papeletas de Asamblada, un partido que no llegó a presentarse porque la documentación que presentó estaba incompleta.

En otro colegio una persona ha ido como miembro de mesa pero no sabía qué mesa le correspondía y en otro caso se ha constituido una mesa con los vocales que realmente debían ocupar otra. Además en Tafalla una vocal iba como suplente pero en la mesa constaba que era titular.

El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

¡Buena jornada electoral a todos! pic.twitter.com/AXLges2YGa — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) April 28, 2019

La mesa más «rockera»

Entre las personalidades conocidas que han acudido a las urnas se ha encontrado José María Sanz, más conocido como «Loquillo». Al veterano rockero, además, le ha tocado ser presidente de mesa electoral en esta jornada. El artista lo ha dicho en su perfil de la red Twitter, en donde ha publicado una foto acompañado del mensaje «buena jornada electoral a todos». Ha estado en su línea: vestido de negro y «formal».