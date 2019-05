Resultados elecciones municipales Andalucía El bloque de derechas retiene la alcaldía de Jaén al final del recuento La izquierda consigue 13 concejales, uno menos que la suma de PP, Ciudadanos y Vox

Javier López @abcdesevilla Jaén Actualizado: 27/05/2019 09:32h

La taquicardia ha ganado las elecciones municipales en Jaén capital. El baile de concejales ha aproximado al infarto a los candidatos de los principales partidos que han concurrido a los comicios. Con el 96 % del voto escrutado las formaciones de izquierdas sumaban mayoría absoluta. Con el 98,5 % el triunfo era para el bloque de derechas. A esa hora, las 11,30 horas, cuando Vox arrebató un concejal a Adelante Jaén, la alegría cambiaba de bando.

En la taberna escogida por el PP como cuartel general estalló el júbilo. Había razones: los ocho concejales obtenidos por esta formación, sumados a los cuatro de Ciudadanos y los dos de Vox otorgan la mayoría al bloque de derechas. Cabe, empero, la posibilidad de que alguna de estas fuerzas pacte con el PSOE, pero la lógica política establece que se produzca una unión natural, lo que permitiría repetir al actual alcalde de Jaén, Javier Márquez.

El candidato popular ha obtenido 8 concejales, 4 menos que los que obtuvo su partido en 2015. El resultado no ha sido bueno, pero los 4 concejales conseguido por Ciudadanos y los 2 obtenidos por Vox propiciarán previsiblemente que retenga la alcaldía. Al término del cómputo el propio alcalde avanzó que mantendrá de inmediato reuniones con las dos formaciones de centro y derecha para negociar el futuro municipal.

En la sede del PSOE cundió el desánimo a medianoche a pesar de que ha obtenido 11 concejales. Las decenas de militantes que con el 95 % escrutado estaban convencidas de que Julio Millán, al que jaleaban, conseguiría la alcaldía callaron de inmediato. Tanto la formación socialista como Adelante Jaén, que consiguió 2 concejales, daban por hecho de que ambas fuerzas gobernarían en comandita el Ayuntamiento durante los próximos 4 años. No fue así.

El PSOE lo ha tenido cerca, pero no recupera el Ayuntamiento de Jaén, que perdió hace ocho años. El candidato socialista, Julio Millán, creía ser ya el próximo alcalde de la ciudad tras el buen resultado obtenido en los comicios por su candidatura. Millán ha obtenido casi el 37 % de los votos del total escrutado. Lo que se traduce en 11 concejales, que unidos a los 2 ediles conseguidos por Adelante Jaén (Podemos) otorgaba a la izquierda la mayoría de la corporación.

Linares, jaque al PSOE

En Linares el PSOE ha sido la lista más votada, pero previsiblemente no gobernará tras 20 años en el poder. Y no lo hará porque la formación socialista ha obtenido únicamente 8 concejales de los 25 en juego. La suma de los obtenidos por el Partido Popular y Ciudadanos, 5 ediles cada uno, unidos a los concejales de los partidos independientes dificulta enormemente que su candidato, Daniel Campos, consiga la alcaldía. Especialmente porque el partido de su predecesor en el cargo, Linares Primero, ha conseguido con su partido dos concejales que no le apoyarán en la investidura.