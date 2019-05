Resultados elecciones municipales Estepona 2019 García Urbano: «El PP en el que creo y me siento cómodo está en el centro» José María García Urbano acaba de ser relegido alcalde de Estepona con el mayor apoyo popular de España en municipios de más de 50.000 habitantes

Un simple paseo por Estepona con José María García Urbano (Coín, 1961) desvela que no es un alcalde común. Besos, abrazos, enhorabuenas, declaraciones de fidelidad política o una señora que le espeta un jovial y exigente «alcalde, para cuándo el cine». Responde con un «gracias» con cariñosa cercanía a todo el que le interpela y da respuestas a las dudas que se le plantean en plena calle. Conversa sin tiempo con sus vecinos. Atiende a todos en una ciudad que ha transformado y que le ha convertido en el alcalde más votado de España en municipios de más 50.000 habitantes.

Ha conseguido 21 de 25 concejales posibles. ¿Cómo se consigue una mayoría tan aplastante?

En primer lugar, está haber tenido un programa electoral creíble, serio y con temas necesarios. Es el contrato que haces con los ciudadanos y lo hemos cumplido. Así la gente tiende a respaldarte. A esto se añaden otros ingredientes como la cercanía: tienes que estar con la gente permanentemente y has de tener una visión de largo plazo.

¿No habían muerto las mayorías absolutas?

No. En Estepona la clave está en usar la gestión como método. Hemos concebido que el Ayuntamiento es una empresa de servicios y los clientes son los ciudadanos. Ellos pagan el servicio y se lo tienes que dar de la manera más profesional posible. La gestión es un servicio, no una cuestión ideológica.

¿Cómo le va a ayudar tener el mismo color político que la Junta de Andalucía?

La rapidez con la que tienes acceso a los órganos de la Junta. Hay facilidad de comunicación y eso se echaba de menos. Se necesita una colaboración constante. La estamos teniendo y se nota.

Dijo que iba a estar dos mandatos, pero va por el tercero…

Es el único compromiso que no he cumplido, pero es que el modelo de ciudad que hemos ido construyendo necesita de más tiempo para consolidarse. Me lo pidieron en el PP y conservaba las ganas y las energías. Además, mis vecinos lo han respaldado.

¿Cuánta culpa de su victoria tiene la moderación del discurso del PP?

La política diaria del PP en los ayuntamientos está desideologizada por ser un modelo de gestión. Es transversal, porque se lleva la ciudad como una empresa de servicios. Lo que te preocupa son las necesidades.

¿El viraje del PP al centro no tiene incidencia?

Ha habido una reacción clara. Una recuperación de voto de votantes de Vox y Ciudadanos, pero no sé si es por un viraje al centro. En estas tres o cuatro semanas que ha habido entre elecciones no estoy seguro de que se haya podido producir.

¿Cuál cree que debería ser la posición ideológica del PP?

Es un partido de centro con gente centrada en hacer bien su trabajo y prestar los mejores servicios para ayudar a los demás. El PP en el que creo y donde me siento cómodo está en el centro con gente concentrada en ayudar a los demás.

Pablo Casado estuvo «tocado» tras las generales. ¿Sale ahora reforzado al conservar grandes plazas?

Nadie ha cuestionado a Casado después de las generales y nadie podía hacerlo, porque llevaba pocos meses y cogió el partido en un momento complejo. Estoy seguro que el PP sabrá explicar su mensaje en estos cuatro años. Es seguro que la expectativa de otros partidos se va a ver muy menguada. Habrá una recuperación del bipartidismo.

¿Por qué no se fragmenta la derecha en Estepona?

En las generales y autonómicas sí sucedió, pero lo sucedido en las municipales no es una reunificación, porque la suma de los votos es superior a la de los votos de PP, Vox y Ciudadanos. Ahora hay votantes de izquierdas que nos apoyan por la transversalidad de la gestión.

¿Se puede extrapolar su receta en ámbitos superiores?

En la gestión municipal se puede hacer a cualquier parte de España y en la autonómica también, pero a nivel estatal hay cuestiones más ideológicas. Donde hay que gestionar para dar respuesta al ciudadano, la única receta es gestión y compromiso para cumplir el programa.

¿Está muerto el bipartidismo?

La eficiencia en la gestión municipal es imposible con el multipartidismo. Eso pasa también en otras administraciones. El PP ha demostrado que con mayoría absoluta ha resuelto grandes problemas de España provocados por anteriores gobiernos socialistas. En Estepona acaba de imponerse y a España le ha ido bien cuando ha habido un partido en el centro derecha y otro en el centro izquierdo, pero quizá debamos transitar por este modelo para saber que el italiano no es la mejor opción, sino la fórmula americana.