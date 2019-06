Resultados elecciones municipales Málaga 2019 Francisco de la Torre: «Limitar mandatos no tiene sentido; eso debe ser decisión personal» El alcalde de Málaga explica la clave de su éxito:«demostrar que la ciudad está por encima del interés de tu partido»

Está dispuesto a cumplir los 80 años como alcalde de Málaga. Y los malagueños han demostrado que quieren que así sea. El paso ágil que siempre ha caracterizado a Francisco de la Torre se ha tornado casi en levitante desde que el recuento de las elecciones del pasado domingo terminó dando a su candidatura el decimocuarto concejal. Uno más que en el anterior mandato y a sólo dos de la mayoría absoluta. Tiene prisa por firmar el pacto por Ciudadanos. A pesar de llevar blandiendo el bastón de mando desde el año 2000, queda mucho por hacer y espero que lo hagamos mejor. Un diccionario ilustrado debería llevar su retrato al lado de la entrada «incombustible».

Supongo que le habrán pedido la receta contra la fragmentación de la derecha. Ha dejado fuera del pleno a Vox y le ha comido un edil a Ciudadanos.

Hemos tenido votos de la derecha pero también de la izquierda. Si comparamos los resultados de las municipales con las europeas llegamos a la conclusión de que 17.000 votos de Ciudadanos y unos 9.000 de Vox se han venido con nosotros, sí. Pero también hemos obtenido 7.000 votos del PSOE y 4.000 de IU y Podemos. Eso seguramente siempre haya ocurrido, pero esta vez lo hemos podido visualizar mejor por la coincidencia electoral. Y eso es muy estimulante y genera muchas ganas de hacer las cosas aún mejor. ¿La receta? Muy clara. En política hay que estar para servir al bien común. Nada más. Si eres alcalde tienes que poner los intereses de la ciudad por encima de cualquier otra consideración. Incluso del interés de tu propio partido. Si tienes eso claro y lo haces de una manera sincera, no calculada ni fingida, la gente lo entiende, lo valora y te responde.

¿Se ha demostrado entonces que es mejor la marca De la Torre que la marca PP?

Yo no quiero hacer comparaciones de este tipo. Me planteo las elecciones como una prueba sobre nuestra gestión, nuestra candidatura y nuestro proyecto. Sí creo que hemos subido con respecto a las generales pero también en otros municipios se habrán producido fenómenos parecidos. Trataremos de hacer ahora las cosas incluso mejor.

¿Ha habido un voto refugio ante el temor de que gobernara en Málaga la izquierda? Las encuestas estaban muy ajustadas.

No lo sé. Quizás no tanto miedo a la izquierda pero lo que yo sí he planteado es que si queremos seguir avanzando para cambiar la ciudad de Málaga y consolidarla era bueno votarnos. Por eso he lanzado mensajes a votantes de todos los partidos. El voto era más por Málaga y no de partido, ideológico. Unas municipales es donde más puede diferenciarse esta cuestión.

En otras ciudades como Sevilla o Huelva también ha gobernado y gestionado el PP pero su partido se hunde. ¿Por qué cree que es así?

No tengo datos para poder opinar. Bastante hago con analizar Málaga como para que saber lo que pasa en aquellos sitios. Algo se habrá hecho diferente, pero no voy a entrar en ello.

Usted ha hablado siempre muy bien del alcalde hispalense, Juan Espadas...

Espadas ha procurado hacer el mejor trabajo posible y además tenía el viento a favor. Tengo con él mejor relación como alcalde que cuando era consejero.

Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo que no le importaría votarle a usted. ¿Esa es la transversalidad?

Si se quiere interpretar así... pero quizás nos quedaríamos en la superficie. La transversalidad está en los 37.000 votantes de otros partidos en las europeas que han votado nuestra candidatura en las municipales. Y me va a permitir que no haga consideraciones que pudieran terminar siendo de autobombo.

¿Cree que Vox ha tocado techo? ¿Que puede ser flor de un día?

Si el PP hace bien sus tareas, lo normal es que los movimientos que han salido de dentro de nuestro partido tengan un recorrido corto. Dicho esto con todo el respeto a los votantes de Vox. Especialmente, claro, a los que en las municipales han votado a nuestra candidatura. Todo dependerá de cómo administre su responsabilidad el PP. Donde gobierna y también donde hace oposición. Si trata de servir el interés general y el bien común por encima de estrategias partidistas, eso la gente lo valora.

¿Qué le dice una persona que trabaja todos los días hasta 15 horas a la OMS, que ahora reconoce como dolencia el 'síndrome del quemado' laboral? ¿Nos estamos volviendo muy blanditos? ¿Cómo lo consigue usted?

En la vida es bueno tener entrenamiento para el esfuerzo y mantenerte activo físicamente, lo que te ayuda a mantenerte activo mentalmente. Hay una tendencia en países ricos a acortar la edad de jubilación. Pero cuánta gente se viene abajo cuando se jubila. Si la gente puede y quiere ser útil, facilitemos las cosas para que sean útiles y no se sentirán quemados.

De la Torre, en un momento de la entrevista - Francis Silva

Usted, que tiene 76 años, está convencido de que cumplirá el mandato. Pero incluso sigue sin cerrar la puerta a volver a presentarse dentro de cuatro años, con 80

Debería cerrar esa puerta para tranquilidad de mi mujer pero no la cierro del todo. Ya veremos.

En la Junta de Andalucía su partido acaba de limitar mandatos a ocho años. Desde luego eso no va con usted.

Es que hay pocos ayuntamientos que le hagan caso a eso. Limitar mandatos no tiene mucho sentido. Eso debe ser un tema personal. Es una cuestión de si tú te sientes útil y la gente te considera adecuado. Y otra cosa: yo no he estado siempre en política.

En su sucesión entonces ni piensa

En esta corporación voy a estar los cuatro años si Dios quiere y la salud me acompaña. Para ello siempre puedo trabajar un poco menos, media hora o 40 minutos menos, para dedicarlos al ejercicio, que eso viene bien. En el sentido que pregunta no hay planteamiento de ningún tipo.

¿Pero no vislumbra necesidad de pilotar un futuro en el que ya no esté? ¿O es que va a estar siempre?

Algunos interpretaron que cuando invité al alcalde de Estepona a incorporarse a mi candidatura podría ser eso.

Lo era entonces.

Yo lo que quería era reforzar mi candidatura pero podía tener esa otra intepretación. Dejo libertad de pensamiento.

Su sucesor no está en el grupo municipal, también se puede interpretar...

Hay gente buena fuera y dentro del grupo.

¿Se ha sentido injustamente tratado? Lo han llegado a presentar como un político amortizado...

Por parte de la oposición sí, pero los ciudadanos han sabido separar. Los que estamos en Málaga parece que vemos los cambios que se producen en la ciudad con menor percepción. Con mayor dificultad que los que vienen de fuera. O que los de dentro, cuando se van y regresan después de un tiempo. Se ha progresado, pero se progresará más.

¿Confía en que Ciudadanos termine aceptando el pacto pese al rechazo que ha habido hasta ahora por tener usted un concejal investigado?

Desde Ciudadanos ya se me ha dado la razón al aceptar el pacto andaluz en torno a cuándo debe apartarse a alguien de la política. No debe haber ningún problema.

¿Ha quedado desautorizado el portavoz municipal, Juan Cassá, que estableció esa línea roja?

Digamos que queda corregido, matizado o precisado.

¿Cree que se han cometido muchas tropelías aplicando esas exigencias?

Seguro que muchas. Soy un firme defensor de la presunción de inocencia. Es un atropello que simplemente por una investigación se quiera apartar de la política a la gente. Porque puedes montar una maniobra que conduzca a la investigación y eso me parece impresentable. Estar investigado no supone nada hasta que el juez decida.

¿Sigue pensando que un gobierno de coalición le dotaría de mayor estabilidad para el mandato?

Yo ya lo pretendí hace cuatro años, pero Ciudadanos no quiso. Y la experiencia ha demostrado que eso tenía sentido.

¿Qué le puede ofrecer?

Primero habrá que ver qué plantean ellos. Cero que entrar en un gobierno como el de Málaga ya es lo suficientemente atractivo.

¿Hay alguna parcela irrenunciable para usted?

Nosotros somos 14 y ellos sólo dos. Eso lo primero. En cuanto a parcelas, si lo tuviera pensado no se lo iba a decir a usted.

¿Qué cree que va a ser mejor para Málaga ahora que se confirma la conjunción de colores entre la Junta de Andalucía y el gobierno de la ciudad?

Estoy seguro de que esta Junta reconocerá el papel de las ciudades, no como la anterior. Y no tendremos una Junta que ponga palos en las ruedas. No es que vaya a beneficiar a Málaga más que a otra ciudad; eso sería un error político. Pero Málaga ha estado frenada. Tampoco se va a hacer todo en un día. Estoy seguro de que esta Junta lo de ubicar aquí la Agencia Europea del Medicamento lo hubiera tenido más claro.