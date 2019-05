ELECCIONES MUNICIPALES EN MÁLAGA 2019 De la Torre reivindica su legado para que Málaga siga siendo vanguardia El PP destaca la «sintonía personal» entre el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde para «hacer grandes cosas»

Francisco de la Torre celebró este sábado su gran mitin de campaña para revalidar la Alcaldía de Málaga en los Baños del Carmen apelando «al voto que ha servido a Málaga durante 20 años y que va a seguir transformando Málaga». Apoyos para seguir siendo «una ciudad importante en Europa». «Para poner a Málaga el 26 de mayo en vanguardia», prosiguió el candidato del PP, que dijo que «es momento de votar para estar seguro de que sigue la transformación y no se para, ni retrocede».

Es cuando recordó aquella ciudad en quiebra técnica, antes de la llegada de Celia Villalobos a la Alcaldía. Frente a las dificultades tras 16 años de socialismo en Málaga, el acalde reivindicó la Málaga cultural, congresual y que fue apostando por la innovación y con red de incubadoras «más importante de España». «150.000 niños visitando museos de Málaga, eso se ha impulsado desde el Ayuntamiento», afirmó el alcalde de Málaga, que destacó la idea de que Málaga sea candidata a una exposición universal para 2026 que ayude a cumplir los objetivos de 2030.

«Tenemos un currículo y una credibilidad», señaló De la Torre, mientras sumaba referencias a un legado que ha transformado Málaga en las últimas dos décadas. «Mucha gente que en otras ocasiones no votaron al PP, nos han dicho que van a hacer un voto útil al servicio de Málaga», reveló el alcalde, que dijo que pese al cambio de la Cultura no se ha olvidado de los barrios, «que no son como eran hace 20 años».

Destacó las inversiones en zonas verdes, parques, áreas infantiles o deportivas, cuando la ciudad se prepara para ser Ciudad Europea del Deporte en 2020. «Una ciudad avanzada dentro de Andalucía con una universidad que es la niña bonita, pero donde queremos que vengan las mejores universidades del mundo para que esos jóvenes puedan proyectarse al mundo», declaró De la Torre.

Una Junta responsable

El alcalde dio la bienvenida a una Junta de Andalucía «responsable» con la que poder tratar los temas capilares de Málaga, como el plan «tecnocasa» que se ha reactivado después del parón de 2013 o la transformación de los Baños del Carmen, que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, fechó para el mes que viene después de nueve años de olvido. Un presidente de la Junta de Andalucía que destacó la «sintonía personas y admiración» hacía De la Torre para acabar con «la cicatriz de la Alameda». «Con los nuevos presupuestos la obra de cierra, se acaba y se pone a funcionar», señalo Moreno, que dijo que lo mismo se hará con el Gadalmedina.

Y es el que PP es ambicioso en sus planteamientos y no rehúye la responsabilidad de ser la urbe principal de la Costa del Sol. Por esta razón, Francisco de la Torre pidió un intercambiador para el transporte público metropolitano y que el tren de litoral llegue hasta Marbella. Llamando a votar al PP en toda la provincia para seguir gobernando una Diputación Provincial que vertebre este territorio y «para sacar adelante el auditorio» –otras de las reivindicaciones estrella de Málaga–.

Pacto PSOE-Ciudadanos

Ideas que Elías Bendodo cree que pueden desmoronarse. «El verdadero riesgo es que todos creemos que vamos a ganar las elecciones y no nos puede despistar un ápice», afirmó el presidente de los populares malagueños, que llamó a votar a De la Torre, si en Málaga no se quiere un alcalde de PSOE 25 años después. Para ello, dijo Pablo Casado no se puede volver a dividir el voto «para que gane la izquierda» y recordó que Ciudadanos ha dicho que pactará con el PSOE en Málaga. «Quieren echar a Francisco de la Torre y al PSOE. Lo harán si suman, como lo hicieron en 2015», auguró el presidente nacional del PP.

En la conjura de este sábado para apoyar a Francisco de la Torre también estuvo Juan Ignacio Zoido, que antes de hablar de la necesidad de vota en las elecciones europeas, destacó la figura «un gran alcalde». «Los alcaldes deben ser como Paco de la Torre, responsables, dedicados y que fomentan el diálogo. No hay reto que no sea capaz de alcanzar», ensalzó De la Torre antes de destacar también «la sensatez y el sentido común» para «seguir avanzado con la Málaga referencia en Andalucía».