Álvaro Pimentel: «A Espadas no le compraría un coche usado. Es un incumplidor nato»

Álvaro Pimentel (Sevilla, 1976) es abogado y ha dado el salto desde la asesoría jurídica de Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla a la candidatura de ese partido el 23 de mayo, que lidera por primera vez.

Al igual que la candidata de Vox, Cristina Peláez, usted tambien militó en el PP. ¿Por qué abandonó ese partido?

Fue hace mucho tiempo y tampoco me acuerdo muy bien. Vi que no me representaba. No fue por nada concreto. Fue una decisión personal. Luego voté a partidos más liberales y a UPyD.

Dice que su modelo político es su hermano Manuel, que fue diputado y ministro de Trabajo en la época de José María Aznar.

Ha sido el modelo más cercano que he tenido y con el que me he criado, aunque admiro mucho a Albert Rivera e Inés Arrimadas.

¿Le recomendó su hermano que aceptara la candidatura a la Alcaldía?

Él siempre me ha recomendado que tratara de ser feliz en todo lo que me propusiera y en política también, por supuesto. Yo soy feliz con este reto y me veo con ganas e ilusión de trabajar por la Alcaldía de Sevilla y por los sevillanos.

¿Le dio algún consejo?

Me dio el mismo consejo que le dio mi padre a él cuando se metió en política. Le dijo: «Manolo, eres de Algodonales, recuerda quiénes son tus padres y ve siempre con humildad». A mí me dijo lo mismo. Que mantenga siempre los pies en el suelo.

¿Cree que llegará tan lejos como él en política?

No tengo ni idea y yo soy de trabajar día a día. Cuando acabe mi etapa municipal, ya veremos. Pero ¿por qué no?

Ha tenido muy poco tiempo para presentarse a los sevillanos. ¿No ha habido un poco de improvisación en esta candidatura?

Ha sido un proceso interno que se ha desarrollado según los estatutos. Como no teníamos más de quinientos afiliados en la capital, no se han podido hacer elecciones primarias y el partido me ha elegido a mí como candidato a la Alcaldía de Sevilla. Los compañeros me apoyan.

¿No siente que ha empezado esta carrera no ya desde cero sino desde menos diez?

Lo ideal hubiera sido empezar hace un año o dos, pero prefiero no pensar en ello y mirar hacia adelante y tratar de demostrar que puedo llegar a la meta antes que mis rivales. Los tiempos que tenemos son los que son.

La situación del partido tras la salida de Javier Millán y de prácticamente todos los concejales de Ciudadanos antes del fin de su mandato no ha sido la mejor tarjeta de presentación de su formación ante los sevillanos.

Nosotros lo hemos vivido con normalidad.

¿Le parece normal lo que ha pasado en su grupo municipal?

Es una situación que se ha presentado y que ha coincidido con el cambio de gobierno en Andalucía. Han tirado de Javier y ya está. Es verdad que por trámites administrativos se ha tardado varias semanas en cubrir las bajas, pero prefiero hablar del presente y no del pasado.

Le vi en el primer debate en Canal Sur y parecía que no le habían dado los cursos de debate y oratoria que suelen recibir los candidatos de Ciudadanos.

He tenido mi preparación de oratoria y debate, pero reconozco que se notó que era mi primer debate en televisión. No voy a negar que estuve un poco nervioso. El formato tampoco me favoreció porque no era un debate abierto entre los candidatos. Me hice un guión pero, en cuanto me desprendí de él, creo que salió mejor. Yo me vi de menos a más. De todas maneras no es malo estar un poco nervioso porque está uno más atento.

¿Salió contento?

Sí, aun siendo consciente de que tengo que mejorar. Creo que todos tenemos que mejorar.

En el segundo de la SER mejoró bastante. ¿Le dieron un curso acelerado?

(Risas) Es que era el segundo. Como todo en la vida, cuando se va adquiriendo experiencia, se van haciendo mejor las cosas. Seguro que dentro de un año hablaré mejor que ahora. El primer mitin que dio Felipe González seguro que no fue el mejor. Y Juan Espadas, igual. Pero yo soy valiente. Y estoy aquí para trabajar. Mi interés son sólo sevillanos, me ponga o no nervioso en un debate.

Ha hecho tres debates en dos días.

En día y medio, para ser exactos. Creo que esto podría haber distribuido. Tan seguidos no tienen tanta repercusión en los medios y creo que puede cansar un poco a los sevillanos. Hubiera sido mejor espaciarlos más.

El próximo y último será dentro de una semana y lo organiza ABC.

Sí.Y por la proximidad con el día electoral será más decisivo.

¿Cree que Espadas ganará estas elecciones con una mayoría amplia?

Yo creo que las va a ganar Ciudadanos.

Todas las encuestan dan a su partido la tercera posición, muy lejos de la primera.

Yo sé que cada vez que vamos a las urnas, mejoramos nuestros resultados. Y estoy confiado en que podemos ganar.

Espadas pide el voto a los simpatizantes de derecha que nunca han votado al PSOE. ¿Qué le parece?

Estamos en campaña. Yo también pido el voto de todo el mundo.

¿También pide el voto de los simpatizantes de Podemos?

Yo pido el voto a todos los sevillanos, con independencia del partido al que hayan votado antes.

Si no gana estas elecciones, ¿apoyaría al que gane?

Mi único pensamiento es ganar las elecciones. No puedo hablar de pactos ahora. Los sevillanos decidirán el 26 de mayo.

Albert Rivera dijo claramente en los dos debates electorales de las elecciones generales que ofrecería un gobierno de coalición a Pablo Casado y que no pactaría con Pedro Sánchez.

Yo no puedo hablar de pactos ahora. Ahora mismo no tenemos ninguna preferencia con ninguna formación.

¿El ejemplo de lo ocurrido en la Junta y el pacto alcanzado con el PP le puede condicionar?

No tiene por qué. Son dos escenarios distintos. Si hubiera pactos entre Ciudadanos y otras formaciones será sólo en beneficio de los sevillanos.

En los debates se le ve más cerca de Espadas que de Beltrán. ¿Es una impresión acertada?

Ni más cerca ni más lejos. Ni más cerca ni más lejos de Beltrán Pérez. No me siento más cerca de niguno. Yo fui a exponer mi proyecto. Critiqué a Espadas en muchas cosas porque la ciudad está muy mal.

¿Conocía a Espadas?

Lo conocí durante este mandato. Tengo buena relación con él y con los demás candidatos.

¿Se fia de él como político?

Ni fiarme ni no fiarme.

Le pregunto porque el candidato del PP y la candidata de Podemos aseguran que Espadas les ha engañado y que no ha cumplido los acuerdos que firmó con ellos.

Es que Espadas es un incumplidor nato. Lo ha demostrado en los acuerdos presupuestarios.

¿Le compraría un coche de segunda mano?

Yo no le compraría un coche de segunda mano ni a Espadas ni a Beltrán Pérez ni a Susana ni a nadie. Y menos en campaña.

Los problemas de Sevilla

¿Cuáles son los grandes problemas de Sevilla en este momento, en su opinión?

Seguridad, limpieza, movilidad y desigualdad. Creo que en esto coincidimos todos los candidatos de la oposición porque son muy claros, aunque las soluciones que proponemos cada uno sean distintas.

¿Le parece que Sevilla es una ciudad insegura?

Se percibe claramente y nos lo dicen mucho en los barrios. Ha crecido la delincuencia, el vandalismo y la botellona. Nuestro proyecto de policía de barrio tranquilizaría a los vecinos.

¿Cuántos policías faltan?

Unos cuatrocientos. Hay agilizar la RPT en la Policía Local y las oposiciones. La plantilla que deberíamos tener es de 1.455 agentes y a 1 de enero teníamos 1.084. Se podrían tardar décadas en alcanzar ese número. Ya le dije a Espadas que no mienta porque las doscientas plazas que se han sacado ahora no estarán patrullando en la calle hasta dentro de dos años.

¿Ve usted la ciudad llena de gorrillas, okupas y manteros?

Durante estos cuatro años el grupo municipal ha trabajado mucho contra la ocupación. La Policia Local debe establecer protocolos y hay que ayudar y asesorar a los vecinos que sufren la ocupación de viviendas. Como no todos son narcopisos, hay que contar con la participación de los servicios sociales para ayudar a las familias cuya situación les haya podido llevar a ocupar un piso. Respecto a los gorrillas, Bami y otros barrios sufren su presencia y la policía de barrio podría resolver el problema. En cuanto a los manteros, las mafias los utilizan. El Ayuntamiento tiene una gestión muy dejada en todos estos campos. No puede consentirse que un mantero venda gafas de sol en la calle Sierpes delante de una óptica, como he visto hace unos días. Ese comerciante crea empleo y está pagando impuestos.

¿La ciudad está tan sucia?

La ciudad está impresentable. Muy sucia. Es una protesta generalizada que sale en todas las encuestas. Hay que reorganizar Lipasam. Hay buenos profesionales pero no hay buena gestión.

¿Para cuándo cree que tendremos metro?

Los gobiernos del PP y del PSOE no han hecho nada en este tema en los últimos diez años. Hace falta un tren de cercanías que una el aeropuerto con la estación de Santa Justa y una línea express que una Bellavista, Bermejales y Prado de San Sebastián. También pondremos en marcha un plan de aparcamientos subterráneos.

Dicen que ha pedido perdón a los vecinos de Los Pajaritos y las Letanías.

Sí, he estado dos veces en Los Pajaritos y la situación es de degradación absoluta: narcopisos, desempleo brutal, pobreza. Y andando está a diez minutos de Nervión. En Las Letanías también vi desesperación, abandono absoluto, y pedí perdón a los vecinos como sevillano. Creo que los responsables de PSOE y PP, que han gobernado los últimos veinte años la ciudad, deben tener alguna responsabilidad en esto. Creo que se nos debería caer la cara a todos, pero a ellos más.

Se ha invertido mucho dinero público en Polígono Sur y se han hecho varios planes de actuación.

Sí, una manta de dinero y los vecinos me preguntaron el otro día a dónde había ido ese dinero, en qué se había empleado. No ha habido control de esos planes y no han resultado efectivos.

Ha percibido alguna turismofobia entre los vecinos del Centro y otros barrios con muchos turistas?

No lo he percibido pero sí mucho malestar con los apartamentos turísticos ilegales. Esto hay que perseguirlo. El turismo es bueno para la ciudad, pero debemos aspirar a un turismo de mayor calidad. Para eso, nada mejor que poner en valor nuestra oferta cultural y patrimonial.

Hay conventos que se caen y falta mucho por hacer en mantenimiento y restauración.

Sí, el patrimonio de Sevilla es inmenso y hasta tenemos cuatro castillos. Crearemos una delegación de patrimonio histórico, si gobernamos, que se encargue de todo esto y ayudar con convenios de colaboración, incentivación de patrocinos, etcétera. Hay que hacer un inventario de bienes propios y bienes externos. No hay un plan director de Patrimonio, cuyo concurso se quedó desierto. Es una gran incompetencia del señor Espadas.