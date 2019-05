Resultados elecciones municipales Sevilla Ciudadanos gana un concejal en Sevilla pero se estanca como cuarta fuerza política La formación naranja acusa el cambio de candidato a un mes de los comicios aunque puede tener la llave de gobierno

Javier Macías @Javi_Macias Sevilla Actualizado: 27/05/2019 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Victoria holgada de Juan Espadas, que tendrá que buscar apoyos

En el cuartel general de Ciudadanos (Cs) en Nervión, la sensación entre los afiliados es agridulce. El partido ha sumado un concejal en relación con los resultados de 2015 -se ha quedado en 4-, un número muy por debajo de las expectativas de una formación que viene de crecer de forma exponencial en las autonómicas y en las generales.

El partido de Rivera ha acusado el cambio de candidato in extremis a un mes de las elecciones, toda vez que el resultado no sólo no le ha permitido acercarse al PP, sino que además tampoco ha conseguido superar en votos a Adelante como tercera fuerza política de la capital. Con un 99 por ciento del voto escrutado, Cs ha obtenido más de 30.000 votos, unos 10.000 más que hace cuatro años, pero se ha quedado a más de 6.000 de Adelante y 23.000 del PP.

Eso sí, puede tener la llave de gobierno, ya que un posible pacto con el PSOE sumaría 17 concejales, suficiente para gobernar, los mismos que obtendría Juan Espadas con Adelante.

En el hotel NH Collection, donde se han reunido los afiliados para seguir la noche electoral, había esperanzas con los últimos datos del escrutinio, ya que quedaban por contarse los votos de los barrios donde en anteriores comicios habían obtenido más apoyos. Sin embargo, el escaño que bailó, finalmente, fue a parar al PP.

La intervención del líder del partido en Andalucía, Juan Marín, y de Álvaro Pimentel, deberá esperar a que el escrutinio a nivel nacional esté casi concluido y a que atienda a los medios de comunicación el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.