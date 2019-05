R. V. @rociovazquezm Sevilla Actualizado: 24/05/2019 00:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El debate a 5 por Sevilla» que se ha celebrado este jueves en la sede de ABC de Sevilla y que se ha retransmitido en la web del periódico y a través de la señal de 7TV se antojaba decisivo para muchos electores indecisos de cara a las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo. El encuentro, que ha durado 90 minutos y que ha reunido al alcalde socialista Juan Espadas, el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular Beltrán Pérez; Álvaro Pimentel, cabeza de lista de Ciudadanos, Daniel González Rojas, líder de IU y número dos en la lista de confluencia que encabeza la coordinara local de Podemos Susana Serrano, y Cristina Peláez, la candidata de Vox, se ha desarrollado con normalidad, en un tono más de ataque a la gestión actual que a la exposición de propuestas de un futuro regidor.

En esta hora y media de un cuatro contra uno en el que se ha convertido el debate, se han escuchado sobre todo reproches y apelaciones. Ideas y proyectos, muchos menos. Estos son algunos de los momentos que ha dejado el debate definitivo:

La presentación de cada uno de los candidatos ha dejado entrever el cariz que iba a tomar el debate. Juan Espadas ha defendido sus cuatro años al mando del Ayuntamiento hispalense y ha destacado que esto sólo ha sido un marcaje de un rumbo que «queremos seguir profundizando».

Beltrán Pérez, jefe de la oposición y candidato por el Partido Popular, ha entrado desde el principio en criticar el último mandato socialista -«mientras el metro no de un paso adelante y Sevilla sea cada vez más insegura, no me conformaré»- y en aludir al «cambio tranquilo que está funcionando en Andalucía».

Cristina Peláez, de Vox, el único partido aún sin representación en el Ayuntamiento sevillano, ha aprovechado el primer minuto para hacer una presentación más personal. Ha aludido a su condición de mujer trabajadora, madre de tres niños y con experiencia en el mundo del autónomo. Ha defendido que «nunca he vivido de la política» y que ahora se presenta porque «nuestras ideas y valores habían dejado de ser defendidos por los partidos presentes» en este debate.

Por su parte, Daniel González Rojas, ha subrayado que su «proyecto unitario y plural» (reúne hasta siete agrupaciones políticas), supone un «aire fresco» para Sevilla, una «alternativa al inmovilismo de Espadas» y al «retroceso que proponen las derechas».

Álvaro Pimentel, candidato de Ciudadanos, ha ido ganando seguridad a medidad que avanzaba el debate. En su minuto inicial ha apuntado que se «compromete a ser un alcalde que dé seguridad, limpieza y empleo a la ciudad», y que va a trabajar para que los «jóvenes no se tenga que marchar de Sevilla». Pimentel ha propuesto traer empresas e inversión para «una Sevilla del siglo XXI».

Tras las presentaciones se ha desarrollado el primer bloque temático, el dedicado a la economía y empleo. Beltrán Pérez, encargado de abrir el turno de palabra, ha mostrado su clara vocación de ganar las elecciones el próximo domingo y tomar el bastón de mando, relegando a Juan Espadas al papel de la oposición. Repetidamente, y también en otros bloques del debate, el popular le ha preguntado al socialista si va a apoyar (en el caso de que Pérez acceda a la Alcaldía), su propuesta de rebaja fiscal, el plan climatización de los colegio y la modificación del PGOU .

La candidata de Vox ha dejado un puñado de intervenciones destacadas y la imagen del debate, ya que prácticamente ha leído todas las palabras que ha pronunciado. Ha criticado la «cabalgata gay, que tanto ensucia» y aprovechado algunos turnos para atacar a los partidos de izquierda aunque fuera del ámbito municipal. Al candidato de la confluencia Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, le ha espetado si el modelo de ciudad que proponen va a ser a ser «como el comunismo de Cuba o el súper comunismo de Venezeuela, o el que llevan a cabo los ayatolá que le financian». Al candidato socialista, casi al final del debate, le ha sacado a relucir un posible pacto de Pedro Sánchez con los independentistas.

Como VOX saque un escaño me voy a sacar un abono para ir a los Plenos. Qué espectáculo... #DebateA5Sevilla — Manuel Fernandez (@manuferSVQ) 23 de mayo de 2019

Uno de los caballos de batalla de este debate organizado por ABC han sido los barrios, en concreto, los tres que llevan la desgraciada etiqueta de los más pobres de España. Pimentel ha pedido perdón a Amate por la poca inversión del gobierno de Espadas, que le ha reprochado que sólo vaya a estos barrios en campaña electoral. González Rojas ha aludido a una distribució de la riqueza de manera que también llegue «a la frutería Loli de Torreblanca».

#DebateA5Sevilla Pimentel aprovecha mejor la veta argumental de los barrios más degradados de España que González, a pesar de sus posiciones ideológicas... Espadas pasa la responsabilidad al resto, a pesar de sus años de mandato. — Juan Jose Borrero (@JuanJBorrero) 23 de mayo de 2019

Espadas, en una postura defensiva, ha criticado las «afirmaciones tendenciosas» de sus oponentes, que se han alejado de la parafernalia de otros debates televisados (sólo Pimentel y Pérez han echado mano de gráficos o páginas de periódico en una ocasión) y se han centrado en cuestionar al alcalde.

Para terminar, cada candidato ha tenido un minuto de oro para pedir el voto a ese 40% del electorado que, según las encuestas, aún no tiene decidido a quién apoyar este domingo con su papeleta.

El debate definitivo de estas elecciones municipales 2019 ha sido organizado por ABC de Sevilla y retransmitido en directo a través de la señal de 7TV y en la web del periódico. A lo largo de una hora y media, los aspirantes han expuesto sus ideas en materia de economía y empleo, con atención también a los impuestos, el turismo y la cultura; sobre servicios públicos, movilidad, urbanismo y seguridad.