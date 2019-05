A. Otero @aoteron Actualizado: 24/05/2019 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En los comicios de 2015 la comarca del Aljarafe vivió un vuelco electoral en muchas localidades con cambios de gobierno sin precedentes como el de Espartinas, que ha terminado como un polvorín, y cambios de signo político como los de Bormujos, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal o Mairena del Aljarafe, con la vuelta del socialista Conde a la alcaldía tras cuatro años en la oposición.

Hoy los aljarafeños tendrán en su mayoría más opciones políticas entre las que decidir su voto. El asentamiento de Ciudadanos, que suma una decena de candidaturas a las de 2015, y la irrupción de Vox hacen prever una mayor fragmentación que obligará a formar muchos más gobiernos dependientes de pactos. Sin embargo, la decisión del voto en las municipales, que suele atender más a la persona que a las siglas, induce a no tomar como referencia los resultados de otras elecciones recientes como las generales.

(Primera corona del Aljarafe)

Bormujos

La dirección del Partido Popular dimitió al comienzo de la campaña electoral después de que la presidenta provincial del partido impusiera «su» lista en la que va como número dos Luis Paniagua, hasta ahora concejal de Dos Hermanas, pero que no ha ido por el municipio nazareno debido al supuesto intento de chantaje al candidato de Ciudadanos en esa localidad. Los naranjas vuelven a presentarse tras obtener tres concejales en 2015 y también se presenta Vox.

El candidato socialista, Francisco Molina Haro aspira a la reelección tras gobernar en coalición con Participa Bormujos, candidatura impulsada por Podemos que ahora irá como Adelante Bormujos sin la compañía de IU, que desapareció en 2003. La sexta candidatura que disputará los votos bormujeros es la de Contigo Somos Democracia.

Camas

En el municipio de Camas el PSOE encadena dos legislaturas con mayoría absoluta con Rafael Recio como primer edil. Izquierda Unida se presenta con las siglas de Adelante y competirá con Actúa (el partido impulsado por Gaspar Llamazares) y Marea Municipalista Andaluza. En la derecha continúan PP y Cs, que obtuvo dos concejales en 2015; y aparecen Vox y Contigo Somos Democracia.

Castilleja de Guzmán

El alcalde de Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver, no optará a la reelección. Tras cuatro años en el gobierno pasa al segundo puesto de la lista que encabeza Rosario Salazar, este vez bajo las siglas de Actúa y no las de Izquierda Unida. Le disputará el voto el PSOE, lista más votada en 2015. Partido Popular y Ciudadanos cierran las cinco candidaturas de este municipio.

Castilleja de la Cuesta

La alcaldesa socialista Carmen Herrera vuelve a presentarse en Castilleja de la Cuesta con Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, como número dos. El Partido Popular y Ciudadanos aspiran a mejorar su resultado en 2015, Independientes por Castilleja, que obtuvo dos representantes también repite y la izquierda se agrupa en torno a Adelante donde confluyen Izquierda Unida y Podemos.

Gelves

Gelves es otro de los pueblos del Aljarafe con polémica en la formación de las listas del Partido Popular, que perdió la alcaldía en 2015 recayendo el gobierno en la socialista Isabel Herrera que hoy opta a la reelección. Los populares dejaron de ser la principal opción a la derecha en beneficio de Ciudadanos y en este campo aparece también Vox y Contigo Somos Democracia. Iniciativa Independiente por Gelves vuelve a presentarse e Izquierda Unida y Podemos se agrupan como Adelante Gelves.

Gines

La mayoría absoluta lograda por el socialista Romualdo Garrido en 2015 rompió la inercia de una década de pugna con los populares, que se desplomaron del 41% al 26% del voto. También obtuvo representación la candidatura Imagines, formada por Podemos e IU, que ahora concurrirán como Adelante Gines. En estos comicios aparece Ciudadanos como novedad.

Mairena del Aljarafe

Antonio Conde (PSOE) y Ricardo Tarno (PP) vuelven a pugnar aspirando a ser la lista más votada. Conde, actual alcalde, estuvo la anterior legislatura en la oposición frente con Tarno como regidor. Hoy se invierten los papeles.

Rosalía Abad encabeza la lista de Adelante Mairena, formada por Podemos (que tiene cuatro concejales), IU (un edil) y el partido verde Equo. Ciudadanos, que obtuvo tres representantes en 2015, ha sorprendido presentando a Margarita Rincón, recientemente elegida como presidenta del Pisa. La novedad la encarna Vox, que escogió a Juan Miguel Espinar como candidato y espera mantener los votos que obtuvo en las generales para lograr un edil.

Palomares del Río

Palomares, que en las dos últimas legislaturas ha vivido dos mociones de censura con respectivos cambios de gobierno, presenta un panorama bastante dividido. Gobierna el PSOE en coalición con IU. La alcaldesa Ana Isabel Jiménez opta a la reelección y María Teresa Paluzo releva a la dirigente de IU, Juana Caballero. No ha cuajado la coalición con Podemos, que presenta su propia lista. Ciudadanos y Vox aparecen como novedades acechando al Partido Popular.

La Puebla del Río

La aparición en 2015 de la Agrupación Socialista Cigarreras cambió la apariencia del tablero político en la localidad. El PSOE perdió la mayoría absoluta, pero gobierna y Manuel Bejarano opta a la reelección. Al Partido Popular, que fue el tercer más votado, le surge competencia con Ciudadanos. Podemos e IU tampoco confluyen y se presentan por separado.

San Juan de Aznalfarache

El PSOE encadena mayorías absolutas desde 1999 y Fernando Zamora aspira a la reelección tras diez años como alcalde. Izquierda Unida y Podemos se agrupan en Adelante San Juan; también participan en los comicios Actúa y el Partido Comunista de los Trabajadores de España. El Partido Popular, principal partido de la oposición, tendrá más competencia con la presencia de Ciudadanos y Vox. La Unión de Ciudadanos Independientes es el octavo de los partidos que optan a representar a los sanjuaneros.

Santiponce

Carolina Casanova vuelve a optar a la alcaldía desde las filas del PSOE después de asumir el gobierno con el apoyo de Partido Andalucista tras la moción de censura en mayo de 2018 que desplazó del gobierno a Juan José Ortega, de Izquierda Unida. Hoy Ortega vuelve a buscar ser la lista más votada bajo las siglas de Adelante mientras que el candidato andalucista, Justo Delgado, encabeza Andalucía Por Sí. A estos partidos y al PP, que obtuvo un edil, se suma en estos comicios la candidatura de Ciudadanos.

Tomares

El popular José Luis Sanz busca su tercer mandato en Tomares, donde Ciudadanos y Vox ya se presentaron en 2015. Fernando Carrillo Díaz se presenta por las listas naranjas mientras que el partido de Abascal ha nombrado a Rafael Padura Castro como candidato.

El PSOE, segundo partido más votado en 2015 con el 20% de los sufragios, cambió de candidato para la alcaldía a principios de abril después de que la portavoz municipal, Cristina Pérez, renunciase a ser la cabeza de cartel, que ocupará Miguel Ángel Melero.

Por su parte, la candidatura impulsada por Podemos, Sí Se Puede Tomares, irá como Adelante Tomares junto a Izquierda Unida e intentarán reagrupar el voto de esta formación, que no logró representación en la última legislatura. La sexta candidatura a la alcaldía es la de 100% andaluces.

(Segunda y tercera coronas)

Albaida del Aljarafe

Adelante Albaida entra en escena en un municipio en el que PSOE y PP se disputaron los 11 concejales desde 2011. Los socialistas gobiernan desde 2003 y el actual Alcalde, José Antonio Gelo, busca su tercer mandato.

Almensilla

La socialista Agripina Cabello se presenta a la reelección tras vencer en 2015 quitándole la mayoría a Izquierda Unida, que ahora conforma la coalición Adelante Almensilla. Al PP, con dos concejales, le sale competencia con Ciudadanos y Vox. Cambiemos Ahora, con un representante en el pleno, vuelve a presentarse.

Aznalcázar

En Aznalcázar PSOE y PP son los dos únicos partidos que vuelven a presentar listas a las elecciones locales. La socialista Manuela Cabello busca la reelección tras obtener mayoría absoluta en los pasados comicios.

Benacazón

PSOE, PP, IU y Ciudadanos se disputan el voto en el municipio gobernado con mayoría simple por la socialista Juana María Carmona, que opta a la reelección.

Bollullos de la Mitación

Tras décadas de gobierno popular, Bollullos de la Mitación pasó a estar gobernado en 2015 por una coalición entre IU y PSOE, aunque estos últimos decidieron romper el pacto a poco de finalizar la legislatura. En estas circunstancias el alcalde, Fernando Soriano (IU), busca la reelección bajo las siglas de Adelante Bollullos junto a independientes. En esta ocasión el PP tendrá difícil repetir como lista más votada pero podrían buscar una nueva mayoría sumando los votos de las nuevas candidaturas de Ciudadanos y Vox.

Carrión de los Céspedes

En Carrión de los Céspedes nadie ha recogido el testigo en IU del primer edil, Ignacio Escañuela, por lo que la formación de izquierdas no presenta candidatura y la alcaldía será disputada entre Partido Popular y PSOE.

Castilleja del Campo

En este pequeño municipio de 642 habitantes el PSOE acostumbra a arrasar en las municipales con cerca del 80% de los votos. Su único rival a batir será como en 2015 el Partido Popular.

Coria del Río

Modesto González aspira a la reelección con la candidatura Andalucía por Sí, una de las organizaciones creadas a partir de la disolución del Partido Andalucista. En 2015 obtuvo la mayoría absoluta con el 52% de los votos seguido del PSOE, con 21%. Coria Puede e Izquierda Unida también confluyen en el municipio ribereño como Adelante. Y además del PP, aparecen las nuevas candidaturas de Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes.

Espartinas

Hasta nueve partidos se presentan en Espartinas tras una legislatura de las más convulsas de la provincia. El equipo de Ciudadanos que obtuvo la alcaldía fue disolviéndose y, finalmente, expulsado del partido. El reciente senador Ángel Mayo tendrá la difícil tarea de recuperar la imagen de la formación naranja.

La alcaldesa saliente, Olga Hervás, no vuelve a presentarse. Sí lo hacen las dos únicas compañeras de gobierno que mantenía (Araceli Pila y María del Carmen Álvarez), que lideran la candidatura Conexión Espartinas.

Tras la división en el Partido Popular espartinero el ex alcalde de este partido, Domingo Salado, se presenta por otro nuevo, el Grupo Independiente de Espartinas, mientras que la lista del PP la encabeza una ex compañera y ex concejal del mismo gobierno, Elena Romero. Vox se suma al abanico de la derecha y también se presentan como candidaturas independientes Vecinos por Espartinas y 100% Andaluces.

Por su parte, Cristina Los Arcos es la candidata del PSOE en la localidad mientras que el periodista José María Calado lidera Izquierda Unida, aquí también con las siglas de Adelante.

Huévar del Aljarafe

El PSOE mantiene su mayoría absoluta desde 1991 en este municipio y la actual alcaldesa, Áurea Borrego, cede el testigo a Ignacio Rosado Luque como cabeza de lista. La diputada provincial María Eugenia Moreno es la candidata del Partido Popular y, además de Adelante Huévar, Actúa aparece como nueva opción en la izquierda.

Isla Mayor

En Isla Mayor la alcaldía se ha venido disputando en los últimos comicios entre PSOE e Izquierda Unida, ahora Adelante Isla Mayor. El socialista Juan Molero opta a la reelección y, junto al Partido Popular, la cuarta candidatura que se presenta a estos comicios es Juntos X Isla Mayor.

Olivares

Isidoro Ramos quedó a un concejal de la mayoría absoluta en 2015 y busca la reelección liderando el PSOE. El PP, con 5 concejales en las dos últimas legislaturas, necesitaría sumar dos para esa mayoría. IU, que obtuvo 2 ediles, suma a Podemos en la candidatura Adelante Olivares.

Pilas

El popular José Leocadio Ortega ha gobernado estos cuatro años con una mayoría holgada arrebatando la alcaldía al PSOE, que con IU (ahora Adelante Pilas), han conformado la oposición durante el mandato. Vox será la novedad y cuarta candidatura en liza.

Salteras

Los cuatro partidos que se presentaron en 2015 repiten en estos comicios. El PSOE ostenta la alcaldía desde 2007 y Antonio Valverde opta a la reelección. PP, Ciudadanos e Izquierda Unida , ahora como Adelante Salteras, completan el arco político.

Sanlúcar la Mayor

El socialista Raúl Castilla busca repetir como alcalde tras su victoria en 2015. Hoy gobierna en solitario y en minoría. El que fue alcalde por el PP hasta 2003, Eustaquio Castaño, es candidato por el Grupo Independiente Sanluqueño, pendiente de que prospere su recurso ante una sentencia no firme de inhabilitación. Fue la segunda lista más votada en 2015 seguida de Alternativa por Sanlúcar la Mayor, que ya no se presenta.

Los tres partidos de la derecha a nivel estatal también se presentan aquí: PP, Cs y Vox. Izquierda Unida (ahora Adelante) va en coalición junto a plataforma Sanlúcar Avanza. Además existe otra nueva candidatura localista bautizada como Sanlúcar Activa.

Umbrete

Joaquín Fernández Garro, alcalde desde 2003, obtuvo la mayoría absoluta en 2007, que repitió en 2011 y 2015. Vuelve a presentarse como candidato socialista y encontrará nuevos rivales por la alcaldía: Ciudadanos y Vox. Umbrete Puede, impulsado por Podemos, se une como en otros municipios a Izquierda Unida para formar la candidatura Adelante.

Valencina de la Concepción

El voto las dos últimas legislaturas ha estado muy disputado en Valencina. El PSOE, que ha gobernado los últimos años con Antonio Manuel Suárez como primer edil, vuelve a repetir candidato. Ramón Peña lidera las listas del PP y aparecen Ciudadanos y la agrupación de electores VALE. Las siglas de IU no estarán en ninguna papeleta y Podemos toma el protagonismo en la candidatura Adelante Valencina.

Villamanrique de la Condesa

Desde 1995 gobierna el PSOE con mayoría absoluta en Villamanrique. Susana Garrido será la candidata socialista que intentará tomar el relevo de José de la Rosa. El voto manriqueño se disputará entre esta y Francisco José González, cabeza de lista del Partido Popular.

Villanueva del Ariscal

Martín Torres arrebató al PSOE la alcaldía en 2015. No le vino mal la aparición de Ciudadanos, que obtuvo un edil y vuelve a presentarse en estas elecciones. Izquierda Unida se presenta como Adelante y Vox también presenta candidatura en el municipio.