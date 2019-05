Elecciones Municipales Sevilla 2019 Juan Espadas en el debate: más conservador, con el viento a favor y evitando arañazos El candidato socialista estuvo a la defensiva y basó buena parte de sus intervenciones en un balance económico positivo de los cuatro años pasados

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 24/05/2019 07:41h

Con el viento de cola de los sondeos propios y externos con el que se ha manejado durante toda la campaña, el candidato socialista a la Alcaldía, Juan Espadas, mantuvo en el debate a cinco de este jueves en ABC de Sevilla su habitual tono institucional, hasta sosegado en algunos momentos. Y, muy especialmente, conservador, sin arriesgar lo más mínimo ni dejar opción a un posible error dialéctico fatal justo ahora que concluye una campaña interminable que, en realidad, arrancó hace meses. Y se nota. Incluso en el hasta ahora alcalde, que dosifica esfuerzos y evita la refriega y el desgaste precisamente porque piensa que el paso por las urnas del domingo va a resultar positivo para sus intereses.

Espadas se plantó en el debate definitivo con una máxima, no exacerbar a nadie para no recibir arañazos ni golpes inesperados. Actuó como una especie de muro de contención desde la favorable ubicación que le da haber gobernado los cuatro últimos años, lo que le permite, como ayer, poder esgrimir balances, cifras y estadísticas de crecimiento en diversos sectores. Y lo consiguió manteniendo una estrategia muy a la defensiva y conservadora, más que otras veces, sin entrar en disputas encendidas salvo en un par de ocasiones con el popular Beltrán Pérez, al que tenía justo al lado y con el único que sí se enredó varias veces respondiéndole y hasta interrumpiéndole, lo que quizás resultaba productivo para su adversario popular. Con él precisamente tuvo Espadas su momento más incisivo y hasta agudo al preguntarle de forma sobrevenida, en el turno debate abierto, si «permitirá gobernar a la lista más votada» cuando Pérez le indicó con sorna que los socialistas no lo fueron en 2015. Al popular le costó varios segundos reaccionar y variar el rumbo de sus palabras.

El aspirante del PSOE, que apenas tomó notas ni echó mano de documentación ni de consejos de sus asesores durante las pausas, utilizó gran parte de su tiempo en repasar lo que consideró como «grandes logros que necesitan tener una continuidad para consolidarse en los próximos cuatro años», muy especialmente en los que tienen que ver con la economía y el apoyo a la inversión privada, «que ha traído más de mil millones de euros en los cuatro años pasados». En esta faceta tuvo que defenderse de las críticas de Adelante Sevilla destacando que «un alcalde debe incentivar la generación de empleo de la manera que sea, y cargar contra los empresarios». El crecimiento económico, la bajada del paro y el posicionamiento de la ciudad fueron los tres ejes sobre los que el socialista sostuvo su argumentación y el mensaje en positivo preponderante.

Al término del mismo, Espadas se mostró «muy satisfecho, porque ha sido un debate en el que se han tocado muchos temas y se han podido plantear propuestas. Los ciudadanos están demandando este tono constructivo y respetuoso que se ha podido tener esta noche». «Sea cual sea el resultado electoral del domingo, el que vaya a gobernar la ciudad tiene que tener ese oxígeno que permita sacar adelante los temas. Y eso sólo se consigue en negociaciones y en mesas de acuerdos, no en mesas de bloqueos. El espíritu del Ayuntamiento camina en ese sentido de que los próximos cuatro años sean prácticos y de ejecución, de gestión», recalcó.