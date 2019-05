A. R. Vega Sevilla Actualizado: 24/05/2019 08:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sombra de la Justicia es alargada. Demasiado alargada en el caso del candidato de la Alcaldía de La Puebla del Río por la Agrupación Socialista Cigarrera, Julio Álvarez González, jefe de la oposición en el Ayuntamiento durante cuatro años y principal adversario municipal del PSOE. Con su antiguo partido fue alcalde del municipio sevillano durante doce años (1999-2011), hasta que sus problemas judiciales lo llevaron a renunciar a la militancia y, después, a fundar su propia agrupación independiente.

El exregidor acumula dos condenas y tiene otra cuenta pendiente con la justicia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río lo investiga por realizar tres contrataciones de trabajadores «sin que conste que hubiera procedimiento de selección» en su etapa como presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó en 2011 tras gastar 6.098 euros en llamadas privadas a una mujer con el móvil del Ayuntamiento. El tribunal le impuso una pena de prisión de un año y medio y lo inhabilitó para ejercer un cargo público durante tres años como autor de un delito de malversación.

Pero los problemas judiciales de Julio Álvarez no terminan ahí. El 10 de julio de 2017, cuando ya ocupaba la bancada de la oposición por su partido en La Puebla del Río, la juez de Primera Instancia número 4 de Alcalá de Guadaíra consideró culpable al exalcalde por un delito continuado de hurto.

Esta vez la pena impuesta fue de ocho meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La sentencia consideró probado que Julio Álvarez, encargado en una planta de reciclaje de la empresa Banales I S.L., sustrajo, junto con otro empleado, 2.400 kilos de aluminio de latas, 1.000 kilos de botes de latas y 1.040 kilos de aluminio de latas para «venderlas y obtener un lucro ilícito».

La empresa valoró el material sustraído en 3.031,20 euros, cantidad con la que Álvarez y otros dos empleados de la planta tuvieron que indemnizar a la compañía. Aunque se mostró conforme con la condena para evitar el juicio, el actual concejal atribuye esta condena a «un malentendido entre el dueño y trabajadores». «Como no quise tener problemas ni meterme en un laberinto, acepté la condena para no dañar a mis compañeros», explica a ABC.

Julio Álvarez admite a este periódico sus problemas con la Justicia, pero la ley le permite volver a presentarse a los comicios municipales de este domingo como cabeza de cartel por su partido, que obtuvo cinco concejales en los comicios locales de 2015, uno menos que el PSOE.

También se ve con legitimidad moral para hacerlo: «Mi pueblo me empuja a presentarme; yo no tengo ningún apego, pero la gente me pide que me presente». Respecto al caso que ahora tiene abierto en el juzgado de Coria del Río, el exregidor señala que la instrucción surge por una denuncia de un trabajador.

Este empleado alertó de que la Mancomunidad del Guadalquivir disponía de una bolsa «fantasma» de empleo que «no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, incumpliendo así el reglamento» de contratación. Álvarez defiende que «no tengo responsabilidad ninguna, salvo que era el presidente de la mancomunidad y firmaba los contratos con el beneplácito del secretario y el gerente». «No hubo ningún informe que dijera que estaba haciendo algo indebido», se justifica.