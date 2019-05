Elecciones municipales Sevilla 2019 Toscano, alcalde de Dos Hermanas: «Susana Díaz se olvidó de que los problemas estaban en el día a día» Lleva al frente de la Alcaldía 36 años y este domingo aspira a lograr su décimo mandato en unas elecciones donde concurren diez partidos

Uno de los bastiones más importantes del PSOE en la provincia está en Dos Hermanas, donde Francisco Toscano ha logrado encadenar nueve mayorías de forma ininterrumpida. Fiel escudero de Pedro Sánchez, el alcalde nazareno atiende a ABC para explicar el por qué de este predominio absoluto. Y lo hace justo después de acabar la Feria de Dos Hermanas.

¿En feria se hace campaña?

Afortunadamente, es un paréntesis que se agradece, donde se deja la campaña apartada por parte de la mayoría de los partidos. Y además, es hasta perjudicial para quien la hace.

El PSOE ha obtenido sobre 25.000 votos en todas las elecciones anteriores. ¿Con esa cifra revalidaría este año la mayoría absoluta?

Este año no, porque ha crecido el electorado, son 102.000 personas con derecho a voto, y dependerá también de la abstención, sobre todo de los que dejan de votar a su partido.

Como ocurrió en las andaluzas con Susana Díaz.

Eso.

¿Qué tal con Susana Díaz?

Con Susana mantengo una relación de compañeros leales al partido.

¿Y ella fue leal cuando cogió el AVE a Madrid para echar a Pedro Sánchez?

Ella jugó sus aspiraciones políticas que son legítimas y otros entendimos que no era lo mejor para el partido y nos posicionamos en otra situación. Susana se olvidó de que los problemas estaban en el día a día. El problema es que cuando la derecha lo sepa hacer nos va a costar trabajo recuperar el poder en la Junta. Otra cosa es que lo sepan hacer y no se enreden entre ellos y cuando la derecha sepa dar respuesta y se olvide de Vox, nos va a costar trabajo.

¿Le perjudica que coincida con las europeas?

Todo lo contrario. Creo que el nombre de Borrell nos va a beneficiar.

¿Le ha llamado Pedro Sánchez?

Pedro nunca me ha llamado. Yo nunca he querido moverme de aquí. No sería la primera vez que me llamaran puesto que en 36 años he conocido muchos presidentes...

¿Cómo definiría lo que ha hecho el PSOE estos últimos cuatro años?

En estos cuatro y en los anteriores años he tratado de mantener los servicios básicos a los ciudadanos. La ciudad ha seguido haciendo sus deberes a pesar de que la administración es muy lenta. Legislar es fácil y barato, pero cada vez se ponen más trabas.

Pero a veces se pueden aligerar.

Claro. Le pongo el ejemplo del incendio de la fábrica Ybarra. En menos de 18 meses ahí está la mayor envasadora de aceite funcionado. Fuimos capaces de entendernos entre las administraciones para lograr el objetivo.

En este mandato han cuajado proyectos como la Universidad Loyola, Megapark, con Amazon a la cabeza, y la ciudad deportiva del Betis. ¿Llegará también la del Sevilla?

Sé que contactos ha habido, pero yo personalmente no he hablado con la directiva.

Estos proyectos están generando mucho empleo, pero la ciudad tiene catorce mil desempleados.

Desgraciadamente, en nuestro municipio ocurre como al resto de España. Llegamos a veinte mil en la época de la crisis. Incrementamos con fondos propios las ayudas que llegan de fuera para, por ejemplo, que los servicios no se externalicen.

Los vecinos de Montequinto se quejan de falta de seguridad.

Según las estadísticas, es una de las zonas más tranquilas y seguras de Sevilla. Lo que ocurre es que cuando pasa algo hay quienes prefieren magnificarlo en las redes sociales.

¿Qué coste va a tener el metrobús con respecto al tranvía?

El coste para los nueve kilómetros de tranvía está por encima de 120 millones y la plataforma de autobús nos puede costar entra la Junta y nosotros unos 12 millones.

¿Entonces ha descartado el tranvía?

La plataforma está. El transporte moderno no va por ahí. El tranvía es algo retrógrado del siglo pasado. El autobús de gas tendrá incluso más velocidad que el tranvía.

¿En qué estado se encuentra?

Son tres tramos, dos del Ayuntamiento y otro de la Junta. Los dos tramos nuestros estarán acabados a finales de 2020 y la Junta, con Jaime Raynaud a la cabeza que es amigo mío desde pequeño, se ha comprometido a agilizar este proyecto para coincidirlo con esa fecha. Si no llegara la Junta a tiempo, funcionaríamos por la plataforma y por las vías convencionales.

Una pregunta se hace obligada: ¿Hasta cuándo Toscano como alcalde?

Me lo marca la salud y la ilusión. Hace año y medio estaba embarcado en un proyecto global de mi partido, de renacimiento porque estábamos al borde de morir y ese proyecto prosperó y me ha dado empuje para seguir al frente de la Alcaldía.

El mandato ha estado marcado por el caso Varela. ¿A quién le pasará más factura?

A nivel popular no tiene trascendencia.Siempre he pensado que ha sido un problema interno de Ciudadanos.

Aun así, la formación naranja ha crecido en cuatro meses.

Sí, pero menos de lo que esperaba el PSOE. El temor de los socialistas era que Ciudadanos hubiera superado al PP.

No está hablando muy bien de Ciudadanos. ¿Y si lo necesita para gobernar?

Estamos hablando de realidades de un partido que ha dilapidado por avaricia un capital político muy importante. Ciudadanos se ha desclasado.