Elecciones municipales Sevilla 2019 Jorge Muriel, el alcalde del PP de Herrera, que ha «conquistado» la Sierra Sur dominada por la izquierda «Somos el partido en Herrera que más dinero ha destinado a las políticas sociales para ayudar a personas que pasan momentos difíciles»

Los ayuntamientos gobernados por IU y PSOE predominan en la Sierra Sur de Sevilla y, en la mayor parte de ellos, los candidatos que han regentado el mandato que ahora termina, han decidido revalidar el cargo.

Entre todos los ayuntamientos de izquierda de esta zona de la provincia de Sevilla, está Herrera, gobernado por un alcalde del PP, Jorge Muriel Jiménez que se ha convertido en el ejemplo definitorio de las elecciones municipales, donde no se vota al partido sino a la persona.

El único pueblo en el que gobierna el PP de la Sierra Sur es Herrera. Sus vecinos eligieron a Jorge Muriel Jiménez hace ocho años. Primero, de 2011 a 2015, gobernó gracias a unpacto de investidura con IU; en las elecciones de 2015 consiguió mayoría absoluta y, por cortesía o «porque era lo justo», el PP ofreció a los concejales de IU formar parte del gobierno municipal, lo que no aceptaron.

Y esta cordialidad entre políticos cuyas posturas ideológicas están en extremos opuestos ha hecho posible que el alcalde popular de la Sierra Sur esté muy cómodo en una comarca donde todos los pueblos votan a la izquierda.

Jorge Muriel Jiménez tiene 41 años. Era directivo comercial de una importante empresa de Telecomunicaciones, profesión que dejó aparcada y que ejercía también como autónomo, para dedicarse a la política. Entonces, fue el candidato a alcalde más joven de la provincia, con 33 años.

En ese momento, 2011, cuenta que en Herrera llevaba 28 años gobernando el PSOE con mayoría absoluta. Se presentó a las elecciones con «mucha ilusión y ganas» y, a pesar de que partían en desventaja, consiguieron 5 concejales. Así fue como empezó su estrecha relación con IU a cuyos componentes les propuso un pacto que acabó siendo de investidura. Sumando los dos concejales de la coalición de izquierda, consiguió gobernar los primeros cuatro años, con una dura oposición del PSOE, partido al que le costó acostumbrarse a la nueva situación, según dice Muriel.

«Ningún concejal de IU entró en el gobierno municipal y fue una apuesta valiente de una fuerza política antagónica, pero salió bien». Esto lo dice Jorge Muriel cuando está a punto de acabar su segundo mandado, ya con mayoría absoluta. Y su afirmación la acompaña asegurando que los cuatro últimos presupuestos han sido pactados antes de llegar a pleno y en el mandato anterior fue así también para «el 80% de las propuestas del equipo de gobierno».

Quizás la clave esté, a su entender, en «que somos el partido en Herrera que más dinero ha destinado a las políticas sociales para ayudar a personas que pasan momentos difíciles». Porque Jorge Muriel tiene un lema que repite cada vez que se le pregunta: «los que más saben, los que más tienen y los que más pueden, deben ayudar a los que ni saben ni tienen ni pueden».

También durante su gobierno se ha firmado el primer convenio colectivo con los trabajadores municipales, donde se encuentran el servicio a domicilio, regulando internamente su funcionamiento, «después de casi 30 años de gobierno socialista».

Por eso reconocen en Herrera que «Jorge tiene un trato cercano con los ciudadanos». Él asegura que es porque «soy el alcalde de todos los vecinos, sean del partido que sean» o de cualquier condición social. Su relación con la población se basa en “dar la mano al que está abajo para igualarlo con el resto».

Así es como, rodeado de pueblos que votan a la izquierda y que no parecen plantearse otra opción, Jorge Muriel sobrevive y en cada mandato ha salido reforzado. Ahora aprovecha el impulso que supone que sea su partido el que ostente el gobierno de la Junta de Andalucía.

Jorge Muriel junto con su equipo

Precisamente es una de las razones que lo ha obligado a plantearse para revalidar el cargo. La que iba a ser su sustituta como cabeza de lista de los populares en Herrera, María Isabel Solís, ha tenido que dejar su concejalía en el Ayuntamiento para ocupar la delegación territorial de Agricultura y Medio Ambiente. «Ha sido una oportunidad que no podíamos perder y que vendrá muy bien a nuestro pueblo», apunta el actual alcalde.

No obstante, el PP en la localidad no podía sufrir otra pérdida. «El pueblo no hubiera entendido que los dos nos fuéramos». Y, según él, queda mucho por hacer en la localidad. Entre los proyectos más importantes ya en marcha, señala la ampliación de la zona de riego, trabajo que ha llevado a cabo junto con la comunidad de regantes.

También está a punto de poner en marcha un nuevo centro de salud que «será referente en la comarca», esta semana ha firmado el convenio con la Junta de Andalucía. Y trabaja con la Junta la creación de un polígono industrial «muy atractivo para las empresas». «Estamos en el corazón de Andalucía, a un kilómetro de la estación del AVE», añade.

Y siguiendo esta línea de trabajo, más de una vez partiendo de planteamientos de izquierda, anuncia que someterá a consulta popular la construcción de una residencia de ancianos para 100 usuarios. Propondrán a la población como infraestructura un edificio donde en principio iban a construir un teatro, en el que ya se han gastado casi un millón de euros, muy cercano al Centro de Salud.

Está muy cómodo en este lado de la Sierra Sur, una encrucijada de caminos en el centro geográfico de Andalucía y a menos de una hora de tres capitales, Córdoba, Málaga y Sevilla.