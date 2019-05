Juan Marín, tras la encuesta de ABC: «Ciudadanos no ha dado directrices sobre con quién pactar»

A.G. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 20/05/2019 12:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado este lunes durante un desayundo organizado por la cadena Ser que su partido no ha dado «directrices» de ningún tipo al candidato en Sevilla, Álvaro Pimentel, para que pacte con un determinado partido. Marín ha reaccionado así a la encuesta que Dataestudios ha realizado para ABC y que se ha publicado este mismo lunes, en la que se atribuye una intención de voto al PSOE que le aseguraría la mayoría, aunque necesitaría apoyarse en otro partido para gobernar.

Concretamente, el sondeo otorga 12-13 concejales a la lista encabezada por Juan Espadas, 7-8 al PP de Beltrán Pérez, 5-6 a Adelante Sevilla con Susana Serrano como número uno, 4-5 a Ciudadanos y 1-2 a Vox, cuya candidata es Cristina Peláez.

Encuesta de Dataestudios para ABC

Esto quiere decir que Ciudadanos podría tener la llave del gobierno, aunque de momento sólo podría otorgárselo al PSOE, ya que la derecha no sumaría mayoría. Sin embargo, hay un 45 por ciento de voto no confesado del que se calcula que un 8 por ciento ejercerá su derecho, mientras que el resto irá a la abstención. Esta cuota de votantes indecisos es la que va a definir el resultado final, lo que no descarta aún al PP para poder liderar una opción alternativa de gobierno, ya que en su mejor combinación sumaría 15 ediles de momento y estaría a sólo uno del cambio.

En este contexto, Marín ha aclarado que en caso de poder dar el gobierno a cualquiera de las dos formaciones principales, su partido no ha dado directrices a Pimentel. «Dejamos libertad en función de los resultados para que se pueda formar un gobierno estable», ha dicho el vicepresidente, que sigue defendiendo una posible victoria de su candidato e incluso ha llegado a proponer que «Pimentel sea alcalde y Espadas primer teniente de alcalde».