Más de millón y medio de votantes eligen hoy a sus alcaldes

Los sevillanos vuelven hoy domingo a las urnas. Lo hacen menos de un mes después del 28-A cuando votaron en las elecciones generales para el Congreso y el Senado. En este caso, se celebran las undécimas elecciones municipales desde la llegada de la Democracia en las que los ciudadanos deben elegir la corporación municipal de la que saldrá su futuro alcalde. Pero también tienen las europeas para elegir los europarlamentarios españoles, cinco años después de las últimas.

El censo de la provincia está formado por más de millón y medio de electores que son los que tiene derecho a voto en estos comicios. Concretamente están llamados a las urnas 1.548. 378 electores, de los que aproximadamente medio millón lo harán en la capital. Hay también 34.652 votantes sevillanos que residen en el extranjero, por lo que, si desean participar, deben votar por correo. Más de 31.204 electores españoles residentes en España y 104 residentes en el extranjero han solicitado votar por correos según los datos oficiales.

Desde los últimos comicios hay 78.622 nuevos votantes. o lo que es lo mismo, que han cumplido los 18 años desde los últimos comicios de 2015, una cifra que se eleva hasta 97.508 en el caso de las últimas europeas, celebradas en 2014

Las elecciones municipales, en las que se eligen las corporaciones municipales se celebran en todos los municipios a la vez desde que a las 9 de la mañana abran los colegios hasta que a las ocho de la tarde cierren sus puertas. En Sevilla son 106 municipios los que votan su corporación municipal (uno más que hace cuatro años) y tendrán que elegir a un total de 1.496 concejales de 53 candidatura. Serán algo más de los 1.487 ediles que se eligieron hace cuatro años.

Según los datos de la Delegación de Gobierno en Andalucía, el proceso se desarrollará en un total de 679 colegios electorales que dispondrán de 2.564 mesas cada uno de ellos con su correspondiente presidente de mesa y con un total de 5.128 vocales de mesa. Habrá más de 8.000 urnas repartidas por los colegios. También habrá en los colegios más de 1.200 representantes de la Administración.

Los ciudadanos que han sido designados por sorteo público por los ayuntamientos para ejercer como autoridad electoral percibirán una dieta de 65 euros por los servicios prestados durante la jornada (que no acaba cuando cierran los colegios ya que posteriormente tienen que quedarse hasta que finaliza el recuento). En este caso, además será doble ya que se hará el de las municipales y el de las europeas que no se dará a conocer hasta las once de la noche, una vez que cierren los colegios en Italia, el último país en concluir el proceso. Antes del cierre, habrá avances de participación a las dos y a las seis de la tarde.

El proceso contará con un amplio dispositivo de seguridad para garantizar que todo funcione con normalidad. Está previsto mas de 3.811 efectivos entre los 1.344 policías nacionales, 2.040 efectivos de la Guardia civil a los que suman 424 agentes de policía local.

Buen tiempo

Para las personas con discapacidad o movilidad reducida habrá un servicio de asistencia y traslado coordinado por la Delegación del Gobierno el Ayuntamiento de Sevilla. Y también habrá 22 kilts para voto en braille.

El tiempo previsto para la jornada electoral será soleado. Según Aemet, las temperaturas alcanzarán los 33 grados de máxima mientras que las mínima será de 16 grados.