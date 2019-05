Elecciones municipales Sevilla 2019 La presidenta de una mesa en Arahal da el pecho a su hijo durante la jornada electoral Hasta que el niño o niña tiene 9 meses, la normativa estatal permite eximir a una madre de ejercer su obligación de formar parte de una mesa electoral. Pero Noe tiene 10 meses

Posiblemente se convierta en la imagen de la jornada electoral en Arahal que ya ha trascendido las fronteras locales. Para Isabel Avilés, presidenta de una mesa, su principal preocupación era no poder darle de mamar a demanda a su niño de 10 meses, Noe, tal como lo lleva haciendo desde que nació. Ha sido posible porque «me han tocado una compañeras de mesa muy buenas».

Hasta que el niño o niña tiene 9 meses, la normativa estatal permite eximir a una madre de ejercer su obligación de formar parte de una mesa electoral. Pero Noe tiene 10 meses aunque la misma dependencia de su madre que antes. «Si no le doy el pecho no está tranquilo ni es capaz de dormir».

Y esta mañana, a primera hora, su marido lo traía en el carro para la primera toma hasta el colegio electoral donde ella está de presidenta de una de las mesas en estas elecciones municipales. «Cuando entró -decía otro componente de una mesa contigua- no veas la fiesta que ha hecho cuando ha visto a su madre, hasta le ha aplaudido».

A Isabel le dijeron que sólo podría salir a la hora del almuerzo en la reunión que este sábado realizaron en el salón de plenos para explicar a los componentes de las mesas la normativa y qué tendrían que hacer durante esta jornada. Entonces, después de comentar su situación, con la secretaria municipal vio que la única opción era amamantar al niño junto a la mesa.

Por tanto ella lo tuvo claro, «si no puedo salir, me traerán al niño, no pienso dejar que el angelito pase un mal día». El padre que hoy se hace cargo de él, dice que es está tranquilo hasta que le entra hambre o sueño que, entonces, necesita a su madre.