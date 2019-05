Resultado elecciones municipales 2019 Escenario de pactos en Alcalá de Guadaíra: el PSOE busca estabilidad Los socialistas han anunciado que hablarán con todos los grupos políticos sobre la «estabilidad» de la ciudad

Alberto Mallado Alcalá de Guadaíra Actualizado: 29/05/2019 07:45h

El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Alcalá con un concejal más que en el actual mandato, pero ha quedado lejos de la mayoría absoluta. Tiene 10 concejales de los 25 que forman la corporación. El escenario queda por tanto abierto a pactos en dos sentidos. Los socialistas pueden buscar completar la mayoría con al menos tres ediles de otros grupos y la oposición puede plantear un pacto para desbancar al PSOE de una alcaldía que ocupa desde las primeras elecciones democráticas. Si bien esta segunda posibilidad parece muy complicada.

La alcaldesa actual y líder del PSOE, Ana Isabel Jiménez, ha repetido en campaña que el Ayuntamiento necesitaba estabilidad. Y lo hacía después de un mandato en minoría y que ha resultado especialmente convulso. En los tres años que ha estado Jiménez en el poder, tras sustituir a Limones, sólo ha aprobado un presupuesto. La falta de acuerdo con la oposición ha impedido mantener las cuentas anuales actualizadas.

La alcaldesa llamaba a la estabilidad en campaña buscando la mayoría absoluta, pero llegados los resultados que la sitúa lejos de ella, ha mostrado su intención de buscarla mediante pactos o acuerdos con los grupos de la oposición. Ya ha anunciado que iniciará a partir del próximo lunes 3 una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos que han logrado representación municipal. Su objetivo «establecer cauces de diálogo, afrontar el pleno de constitución del Ayuntamiento y constatar la actitud de las formaciones de cara a la gobernabilidad de la ciudad».

Sobre el papel tiene varias opciones. Adelante Alcalá, la coalición formada por Izquierda Unida y Podemos tiene 4 concejales. Tanto PP como Ciudadanos y Vox tiene tres concejales, todos le darían la suma de 13 concejales. Tan sólo no llegaría con Andalucía Por Sí que tiene 2. Sin embargo, la confrontación vivida en el último mandato y los mensajes desplegados por los grupos en estos años y sobre todo en campaña parecen complicarlo.

Desde Adelante Alcalá ya han mostrado su intención de ser el principal referente de la oposición, como le corresponde por su número de votos y de votar a su propia candidata en el Pleno de constitución. Entre los principales objetivos para la unión de ambos partidos en Alcalá figuraba precisamente echar al PSOE del poder por lo que un acuerdo se presenta complicado. Por el lado de PP y de Vox, las diferencias ideológicas tampoco parecen un buen punto de partida para un acuerdo. Le quedaría a los socialistas la tentativa de Ciudadanos, un partido que durante campaña se presentó como alternativa al PSOE, pero cuyos resultados no han sido los esperados.

Por el lado de la oposición la suma de trece concejales necesaria para quitar el gobierno al PSOE requería de los votos de Adelante Alcalá, Ciudadanos, PP y Vox, un arco ideológico muy amplio que no hace pensar en la posibilidad de un entendimiento. La oposición ya lo intento tras las pasadas elecciones con un PSOE con un concejal menos y con menos distancia ideológica entre los extremos, al no estar Vox, pero el acuerdo, que implicaba a Podemos, IU, PP y Andalucistas, no llegó a cuajar.