Comienza la ronda de contactos para formar gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla El PSOE muestra voluntad para alcanzar acuerdos, pero advierte de que «no se moverá ni un ápice» de su proyecto

La jornada electoral del pasado domingo dejó una clara opción de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla. A pesar de la holgada victoria, el socialista Juan Espadas sabe que necesitará llegar a grandes acuerdos para sacar adelante asuntos principales, el primero, la aprobación de los presupuestos municipales. Quizá por eso ayer hizo gala de esa actitud conciliadora con la que ha gobernado durante los últimos cuatro años.

Durante una entrevista concedida a la Cadena Ser dijo «tener la mano tendida a cualquier otra fuerza política para garantizar la buena gobernabilidad de la ciudad». Fue un mensaje directo a los grupos de un espectro político más cercano –Adelante Sevilla y Ciudadanos–. Los mismos con los que logró entenderse en el pasado y con los que llegó a acuerdos significativos.

No obstante, Espadas advirtió de que «los sevillanos han sido rotundos a la hora de manifestar su voluntad y lo que hay que hacer primero es respetarla». Con esas palabras dejó entrever que habrá menos cesiones que en el anterior mandato, cuando obtuvo 23.000 votos menos. «No voy a perder ese proyecto nítido que han votado los sevillanos y no me voy a apartar un ápice de ahí», sentenció, tras recordar que lo primero ahora es trabajar para sacar adelante las cuentas de 2019.

Pero en esta primera jornada postelectoral, sus oponentes quisieron dejar claro que los acuerdos no van a salir baratos. Ni siquiera la cabeza de lista de Adelante Sevilla, Susana Serrano, cuya formación ha perdido un edil tras la convergencia con Izquierda Unida. Así, aseguró en declaraciones a Europa Press que «diálogo siempre va a haber, pero mucho tiene que cambiar Espadas para asumir parte de nuestras exigencias, teniendo en cuenta que lo más importante para nosotros es respetar al máximo esas propuestas que han apoyado los ciudadanos».

La también portavoz de Participa auguró un intento de gobierno en solitario por parte de Espadas, de acuerdo a sus declaraciones y en línea con estos cuatro años, ante los que Serrano le recriminó la «falta de diálogo y los incumplimientos» para resolver problemas como la desigualdad o la movilidad.

Por su parte, el candidato del PPa la Alcaldía, Beltrán Pérez, siguió digiriendo el mal resultado que lo deja con ocho concejales, cuatro menos de los que obtuvo su partido en 2015. Según dijo, «haremos una reflexión, pero no nos haremos el harakiri». El popular consideró que «los datos de su candidatura permiten al PP situarse en el liderazgo de la oposición en el Ayuntamiento» y seguir asumiendo la portavocía del grupo municipal.

De cara a la conformación de la próxima candidatura, aclaró que no se ha postulado personalmente, pues es «una persona de equipo» y tal aspecto «deberá ser tratado con las direcciones nacional, regional, provincial y local del partido». Tales declaraciones contrastaron con las que hizo durante la noche electoral tras conocer los resultados cuando dijo que el día después de los comicios «será el punto de partida para recuperar la Alcaldía en 2023», un reto que él mismo se comprometió a asumir desde el primer minuto.

Lejos de buscar un acercamiento con ninguna de las fuerzas políticas con representación, la candidata de Vox, Cristina Peláez, reivindicó ayer su papel como «el azote de los partidos tradicionales y la esperanza de la Sevilla viva», demostrando ser «una alternativa real a las políticas de izquierda». Durante una rueda de prensa, la aspirante de la formación de ultraderecha destacó que su primera estrategia será «ser la voz del sevillano de a pie, que madruga, trabaja y paga sus impuestos, pero no los ve reflejados en el estado de las calles o la seguridad en la ciudad». De cara al mandato que está por empezar, aseguró que la entrada de su partido en la Plaza Nueva supondrá «una etapa distinta», durante la que se impondrán como «alternativa real a las políticas de izquierda».