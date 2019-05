Resultados elecciones municipales 2019 Juan Espadas puede ser investido sin acuerdos con ningún partido La constitución de los ayuntamientos será el 15 de junio, veinte días después de los comicios

El flamante ganador de las elecciones municipales en Sevilla, el socialista Juan Espadas, aguardará con tranquilidad las dos semanas y media que quedan hasta la constitución de los ayuntamientos. No hay más tiempo para madurar acuerdos, pues ese periodo está así recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que establece que las corporaciones se definirán en un plazo de 20 días tras la celebración de los comicios, es decir, el 15 de junio.

Ya para entonces todo estará a punto tras un periodo sereno para repartir delegaciones y competencias e iniciar esta nueva etapa que será de continuidad. Qué distinto se le presenta el escenario actual al de hace cuatro años, cuando sus escasos once concejales lo condenaban al peaje de un acuerdo de investidura que ha tenido que pagar durante todo el mandato.

Hoy con trece ediles, el candidato Espadas no tiene la mayoría absoluta, pero sí la suficiente para gobernar en solitario sin que un bloque de centro derecha pueda arrebatarle la Alcaldía. No por falta de acuerdo o motivaciones. Simplemente los votos de los tres partidos no suman. Apenas lo superan en un concejal, alcanzando los 14 y serían necesarios 16 para replicar un pacto a la andaluza que pusiera al PP al frente del Consistorio.

Con esa tesitura, el socialista podría llegar al 15 de junio sin ataduras, votarse a sí mismo en la tercera ronda y esperar a que el resto de grupos hagan los propio. Siendo la suya la candidatura con más apoyos, sería investido alcalde y podría gobernar en solitario, con acuerdos puntuales. Otra alternativa es acordar con alguno de los dos partidos que tiene a derecha e izquierda un pacto para su nombramiento, aunque eso lo volvería a hipotecar durante todo el mandato. Eso sí, tanto si lo hiciera con Adelante Sevilla como con Ciudadanos -ambos con cuatro ediles cada uno- se podría garantizar mayorías en el Pleno para asuntos cruciales como la aprobación de los presupuestos o proyectos de envergadura como el avance de la peatonalización en el Casco Histórico.

Habría un tercer escenario, tal vez el menos realista de todos en vista de los resultados obtenidos, con los tres partidos del bloque de la derecha unidos y decididos a apoyar a uno de los candidatos -lo lógico sería al aspirante del PP, Beltrán Pérez, quien obtuvo ocho concejales la pasada jornada electoral-. En ese caso, Juan Espadas sí tendría que buscar una alianza con Adelante Sevilla al no superarlos en número de ediles, repitiendo el mismo modelo de hace cuatro años que terminó con la ruptura de relaciones.