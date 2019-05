Resultados elecciones municipales 2019 Los Pérez se exculpan del histórico batacazo del PP en la provincia de Sevilla El candidato a la Alcaldía dice que ha resistido y la presidenta celebra haber mantenido el segundo puesto

No hay mejor fábrica de eufemismos que la sede de un partido político derrotado con estrépito. Ayer el candidato de Sevilla, Beltrán Pérez, defendió que el resultado que ha obtenido «es referencia de cómo se resiste bien». Se acogió a las encuestas de hace un año, que auguraban un batacazo aún mayor, para ponerse una venda que le impidió recordar que desde 1987 no había caído tan bajo el PP en la primera ciudad andaluza, donde además había ganado las tres últimas elecciones municipales de manera consecutiva con Juan Ignacio Zoido de candidato e incluso llegó a empatar con el PSOE en las generales de 2016, cuando también Zoido lideró esa lista. Pero de aquel acontecimiento histórico se ha pasado a otro igualmente histórico, aunque justo por lo contrario. Pérez ha perdido 33.157 votos y nueve puntos porcentuales en la capital, bastión de los populares andaluces en los últimos años. Su candidatura ha sido un fracaso sin paliativos. Y la gestión de la dirección provincial del partido ha sido nefasta. Los números no engañan. Virginia Pérez se agarró ayer a todas las verdades a medias que pudo. Explicó que el PP se ha «consolidado» como segunda fuerza política con más representación en la provincia, ampliando a nueve su número de mayorías absolutas, a la que se suma una mayoría relativa. Todo eso es cierto, pero le faltan matices muy importantes. El PP de Sevilla ha perdido 40.146 votos con respecto a las municipales de 2015, lo que supone una caída de 4,6 puntos. Es la provincia andaluza en la que tiene el menor porcentaje de votantes, con apenas un 19,03. Está a 20 puntos de Almería y Málaga, a nueve de Córdoba y Jaén, a seis de Granada y Huelva... Sólo tiene a tiro a Cádiz, que tiene un 21,52 por ciento de votantes populares. Pero hay más: en 2015, el PP ganó en once municipios de Sevilla. Ahora lo ha hecho en uno menos. El partido ha ganado plazas que perdió en los anteriores comicios, como Burguillos o Huévar, donde ha empatado con el PSOE, y ha ganado una plaza nueva, Los Molares. Pero también ha perdido viejos feudos como Cantillana, Bollullos de la Mitación o Palomares del Río, donde se ha desplomado de cinco a dos concejales como consecuencia de las batallas internas libradas en los últimos meses. Y el resto de plazas ya estaban consolidadas desde años antes gracias a alcaldes que han rendido bien en sus localidades y que han revalidado en varias ocasiones el gobierno. Es el caso de Tomares, donde José Luis Sanz, que pertenece al bando contrario al actual aparato, se sigue mostrando incotestable. O de Mairena del Alcor, donde el trabajo realizado por Ricardo Sánchez —único casadista de Sevilla— ha vuelto a obtener sus frutos. Lo mismo pasa en Herrera, Pilas y Lora del Río, cuyos alcaldes no se posicionaron en el enfrentamiento del último congreso, en el que sí se colocaron del lado de Virginia el candidato de Carmona, Juan Ávila, y el de Villanueva del Ariscal, Martín Torres. Es decir, el PP ha dejado de ser primera fuerza en tres pueblos y ha pasado a serlo en dos. Todo lo demás, sigue igual. Salvo en las grandes ciudades.

En Utrera ha desaparecido del Ayuntamiento. En Dos Hermanas, es cuarta fuerza empatada con Vox. En Alcalá de Guadaíra, ídem. En Espartinas, que era otro de sus cuarteles históricos, ha ganado por primera vez el PSOE. En Mairena del Aljarafe, donde gobernó desde 2011 a 2015, es ahora el tercer partido. En Osuna es el cuarto, último con representación. En Los Palacios, tercero... Es evidente que la dirección provincial no ha acertado con muchos candidatos. Un dato lo demuestra: hace un mes, en las generales, ganó Ciudadanos en Tomares y Vox entró con fuerza. El domingo, José Luis Sanz sacó mayoría absoluta, el partido naranja obtuvo un solo concejal y Vox ninguno. Pero los Pérez insisten: están convencidos de haber resistido.