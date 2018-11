Elecciones en Andalucía 2018 Casado pide el voto a los socialistas andaluces avergonzados por las humillaciones de Sánchez El presidente del PP dice que para acabar con el mandato del presidente del Gobierno hay que derrotar antes a Susana Díaz

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy el voto de los socialistas avergonzados con las humillaciones a las que el PSOE somete, a su juicio, a los andaluces y al resto de los españoles. Casado ha apelado en la ciudad jiennense de Úbeda al votante que siente vergüenza por el pacto sobre Gibraltar, al que la siente por las concesiones a los independentistas a Cataluña y al que se sonroja porque su partido negocia las transferencias penitenciarias con el País Vascos para beneficiar a los presos etarras.

«Apelo al votante que quiere una España unida, con empleo, con pensiones, honesta, con buena educación y una buena sanidad», ha dicho Casado, quien ha advertido de que no sólo Andalucía, sino España, se juegan su futuro el próximo 2 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas. «El PSOE depende de la continuidad de Susana Díaz para no convocar elecciones de inmediato. Si alguien quiere que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa tiene que echar a Susana Díaz de San Telmo. Así de claro».

Casado, que también ha solicitado el apoyo al votante de Ciudadanos desengañado con una formación que, sin consultarle, apoyó tras las pasadas elecciones a Susana Díaz, les ha dicho que en el PP «tienen su casa». «Si esos votantes de otros partidos creen que se juegan el futuro de sus hijos, que o hay un cambio o esta tierra seguirá en cabeza de desempleo y de la corrupción»deben, según ha expuesto, votar el domingo al PP para «hacer historia».

A fin de que Andalucía se desprenda del «conformismo, la resignación y el pesimismo» hace falta que los andaluces otorguen su confianza a un partido «moderado, patriota y buen gestor», según ha expuesto el presidente popular, quien, dada la competencia en el sector de población de la derecha, ha apelado al voto útil y ha advertido, en alusión a Vox, sobre las consecuencias de experimentos, que propiciarían, a su juicio, escaños a Podemos y posibilitarían un gobierno formado por socialistas y comunistas.

Frente a esta posibilidad, ha resaltado la de un gobierno presidido por el candidato popular, Juanma Moreno, lo que implicará, ha dicho, reducir los impuestos, acabar con las listas de espera, mejorar la calidad e incluir la honestidad en la gestión de una comunidad arruinada, en su opinión, por los casi 40 años de poder socialista. Casado ha hablado de propiciar un porvenir en color frente al blanco y negro en el que, a su juicio, vive Andalucía.