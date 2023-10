Conflicto lingüístico entre funcionarias: «¿Tienes que hablar en valenciano por narices? No te podremos atender»

Una funcionaria del Ayuntamiento de La Vall de la Gallinera ha denunciado en Internet que ha sufrido discriminación lingüística por parte de otra trabajadora pública, en este caso de la Diputación de Alicante , que no accedido a atenderla en valenciano y le ha insistido en que tenía que hablar en castellano.

Según ha difundido en su web la Plataforma per la Llengua -que se autoproclama como la ONG del catalán- no se trata de la primera ocasión en que esta persona se ha topado con este problema y, para dar veracidad a su relato, ha grabado un audio con la última conversación.

«¿Tienes que hablar en valenciano por narices? La próxima vez no podremos atenderte», han sido las últimas palabras reproducidas en esta grabación.

El motivo de la llamada era la gestión de fondos europeos y la encargada de este asunto en la institución provincial ha justificado su negativa a que le hablaran en valenciano es que es Madrid y no lo entiende, y es la única persona que se ocupa de esta cuestión.

«En la Diputación de Alicante no es obligatorio hablar en valenciano», ha comentado, además de incidir en que resultaría imposible la comunicación entre ambas: «O me hablas en castellano o no podemos hablar, así de claro».

«Por desgracia, no es obligatorio»

La funcionaria municipal ha intentado convencerla de que cada una podía expresarse libremente en su lengua materna, no le estaba pidiendo que las dos utilizaran el valenciano, si bien se le escapa un matiz en el que cae en la misma postura que su interlocutora, por anhelar la imposición. « No es obligatorio que tú me hables en valenciano, por desgracia , pero sí que me atiendas, que yo te pueda hablar en valenciano», afirma. La conversación transcurre en esos términos, en un tira y afloja en el que no encuentran una solución.

El alcalde de La Vall de la Gallinera, Ignasi Mora , del partido local Gent per la Vall, ha calificado este episodio como «una situación propia de tiempos pasados» y ha elevado una queja al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de quien ha dicho que «en contadas ocasiones ha mostrado posturas políticas contrarias a la normalización del valenciano y partidarias del terraplanismo lingüístico, aunque considera valenciano y catalán lenguas distintas»

En su escrito, Mora le pide que dote de medios a la Diputación para cumplir con la « legalidad vigente » en lo que se refiere a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Así, ha recordado a Mazón que esta norma establece el valenciano como «lengua propia de la Administración valenciana».