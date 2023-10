Santiago extrema la presión sobre los pisos turísticos sin licencia enviando a policías

El cerco del concello de Santiago sobre los pisos turísticos se estrecha a pasos agigantados . Después de remitir amenazas de sanción a quienes mantuviesen la actividad pese a no contar con licencia municipal -el concello se ampara en dos sentencias del TSXG para reclamarla, pese a que la Xunta solo exige estar dado de alta en el registro autonómico-, policías locales enviados por el consistorio compostelano han empezado a llamar a la puerta de los propietarios de viviendas turísticas en la zona del Ensanche. Según fuentes municipales informaron a ABC, «medio centenar de pisos han desistido ya» ante unas sanciones que se mueven entre los 10.000 y los 15.000 euros por mantener la actividad sin la doble licencia que Raxoi exige.

Desde Aviturga, asociación de viviendas turísticas de Galicia, tachan las maniobras del concello de «operación de acoso y derribo» y censuran que no se ha tenido en cuenta la «pérdida económica que este empecinamiento en acabar con los pisos turísticos tendrá para miles de familias de Santiago y para los miles de turistas que iban a recibir». Muy molestos con la forma de actuar del ayuntamiento santiagués , denuncian que la sentencia a la que el consistorio se aferra «aborda un caso particular» y no puede hacerse extensible a las más de 700 viviendas que hay en la ciudad. «Una sentencia no es dogma de fe», manifestó la portavoz de Aviturga, Dulcinea Aguín, en declaraciones a este medio.

Por el momento, los miembros de la asociación afectados han iniciado batallas judiciales individuales para mantener abierta su vivienda, «porque la casuística de cada uno es distinta». Pero desde el concello aclaran que seguirán adelante con la medida, y abren la puerta a que los propietarios contemplen otras salidas. Para los que no tienen licencia, la modificación del Plan xeral en la que se está trabajando contemplará dar licencias de apertura en bajos y primeros en las zonas menos saturadas -lo que elimina de la ecuación el casco antiguo-. Además, se propondrá que cualquier piso pueda ser explotado durante dos meses al año como vivienda turística, en un intento por movilizar el alquiler tradicional en la ciudad, que sufre un severo déficit. Desde Aviturga, sin embargo, critican que no se les está dando «derecho a la defensa» a los propietarios y temen el efecto sobre la economía de la ciudad , a la que la medida ha pillado desprevenida en pleno arranque de la campaña estival.