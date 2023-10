Ayuso aprobará un incentivo fiscal para nuevos inversores que rebajará de su IRPF el 20% de lo invertido

El Gobierno regional madrileño va a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores, que actúe de contrapeso al Impuesto de Grandes fortunas de Pedro Sánchez. Se obtendrá una reducción en su tramo autonómico de IRPF del 20 por ciento de dicha inversión, ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, dispuesta a dar la batalla en materia fiscal a las políticas de Moncloa. Las condiciones serán que el inversor venga de fuera de España -al menos debe haber pasado cinco años en un país extranjero- y que invierta su patrimonio aquí, generando riqueza y prosperidad para todos. «Aquí hay futuro», recuerda la presidenta, que con este movimiento pretende dejar claro que «hay alternativa» al Gobierno central actual.

Un ejemplo de este nuevo incentivo fiscal podría aplicárselo un joven que se fue en la crisis de 2012 y regresa a España: «Si compra una casa de 300.000 euros, tendrá un ahorro fiscal de 60.000 euros en su IRPF, que podrá repartir a lo largo de 6 años».

Otro ejemplo sería el de «una persona que viene a teletrabajar a Madrid e invierte 12.000 euros en un fondo de inversión: tendrá 2.400 euros de deducción en su factura fiscal». En el caso de un inversor norteamericano que invierta 500.000 euros para que un restaurante madrileño pueda abrir en Nueva York, podrá también beneficiarse de un ahorro fiscal de 100.000 euros siempre que se quede aquí. Y «si un gran patrimonio hispanoamericano se instala en Madrid e invierte un millón de euros en una participación minoritaria de una empresa madrileña, se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal», ha explicado Díaz Ayuso.

«Cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal de Pedro Sánchez, podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que es libertad y prosperidad y aquí será bienvenido», ha concluido Díaz Ayuso. La política madrileña recuerda que cuando viaja por el mundo, «los inversores extranjeros nos estáis dando una oportunidad porque hay visos de cambio en el Gobierno y porque otros como el de Madrid actuamos de contrapeso, pero si el Gobierno de Pedro Sánchez repitiese, desde ese día se hunde la economía de España, y nos lo advierten, porque el capital es libre y se irá a Portugal u otros países donde no han emprendido esta senda populista y liberticida», ha advertido la jefa del Ejecutivo madrileño.

La nueva deducción anunciada esta mañana por la presidenta regional será aprobada por el Consejo de Gobierno y podría entrar en vigor este año, una vez se proceda a su tramitación legislativa. Calculan en Hacienda que por cada 1.000 millones de inversión, aumentaría la recaudación en 125 millones, se generarían 886 millones al PIB regional y se potenciaría la creación de 13.000 puestos de trabajo.

Concretando el anuncio, desde el Gobierno regional especificaron que no se establecen límites al volumen de la inversión: «Será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años».

En vigor este año

Para poner en marcha esta nueva medida fiscal, el Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. La previsión es que este cambio sea validado en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno para iniciar así su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y que la deducción entre en vigor durante este mismo año.

Pero no todos ven tan claras las bondades de este nuevo incentivo fiscal madrileño: el candidato socialista y portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, señala que «Díaz Ayuso hace economía ficción: con la reforma laboral dijo que iba a hundirse el empleo en este país, y ha hecho que España llegue a más de 20 millones de trabajadores por primera vez en la historia; siguió con la política energética y hablando de la excepción ibérica como el timo ibérico, y España es el país que menos inflacción viene. Con sus antecedentes, ya no se la cree nadie». A su juicio, el problema está en«"retener y atraer talento en Madrid: los CEOs que visito me dicen que en Madrid nos faltan profesionales, y a la vez hay 33.000 chavales que se han quedado sin plaza en FP».

Ayuso participa esta mañana en la segunda jornada de la 13ª edición del foro profesional Spain Investors Day, en el que se dan cita los grandes inversores internacionales para conocer el potencial del país y las empresas.

Económicamente, Madrid es el gran destino de inversión en nuestro país, señalaba el presidente del foro, Rodrigo Berceruelo: lo que le piden a España los inversores extranjeros, ha añadido, es que siga luchando contra la corrupción, que las administraciones funcionen con agilidad -porque con la pandemia y el teletrabajo, algunas se han vuelto más lentas, advertían-, que tengamos una Justicia más rápida siendo como ahora, y ser más competitivos en impuestos.

Medidas liberalizadoras

En este sentido, la presidenta Díaz Ayuso se mostró a favor de una burocracia más ágil y servicios públicos de calidad «sin entrometernos en la vida de los ciudadanos». Ofrece al inversor «que somos previsibles, no improvisamos y no inventamos tributos para tapar malas decisiones políticas».

Ha señalado, en materia impositiva, que llevan más de 15 años bajando los impuestos, y de esta forma «hemos aumentado la recaudación y estimulado la economía». Otra medida que ha pesado en este sentido es la liberalización de horarios comerciales, que ahora ha cumplido diez años de aplicación. Ha puesto el acento en que bajo su gobierno ha aprobado la mayor rebaja fiscal de la historia: «Desde que soy presidenta, cada madrileño se ha ahorrado 6.700 euros».

Y en este mismo bloque de impulso económico ha mencionado la Ley de Mercado Abierto, otra de las fórmulas que ha convertido en Madrid en «una de las regiones más competitivas de Europa». La inversión extranjera en la Comunidad de Madrid se ha duplicado respecto a 2002 y atrae más del 70 por ciento de toda la que llega a España.

Pese a lo cual, Díaz Ayuso se siente maltratada por el Gobierno central, y como último ejemplo de esto ha mencionado el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado el 27 de diciembre con carácter retroactivo, que «trata de recuperar por la fuerza el Impuesto de Patrimonio que mi gobierno no quiere cobrar, dejándonos en clara desventaja competitiva», y que Díaz Ayuso va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.