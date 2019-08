El relato de la Primera Vuelta al Mundo: la historia más grande jamás contada

La más importante y extensa crónica de cuantas se conocen sobre la primera vuelta al mundo no es otra que la de Antonio Pigafetta, gentilhombre vicentino y caballero de la Orden de Rodas, que dedica a Philippe de Villers de l´Isle-Adam (1464?-1534), embajador en Francia y Gran Maestre de la Orden. Pigafetta, que había formado parte de la expedición que dará la primera vuelta al mundo, escribe, de primera mano, un relato asombroso y con un magnífico grado de detalle, los avatares y sucesos acontecidos durante tan magna hazaña.

«Como hay personas cuya curiosidad no se vería satisfecha oyendo simplemente contar las cosas maravillosas que he visto y los trabajos que he sufrido durante la larga y peligrosa expedicion que voy a describir, sino que querrian saber tambien como logré superarlos, no pudiendo prestar fe al exito de una empresa semejante, si desconociesen los menores detalles, he creido que debia dar cuenta en pocas palabras de lo que originó mi viaje y los medios por los que he sido bastante dichoso para realizarlo».