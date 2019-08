Historias españolas en el Pacífico

El siglo XVI, inaugurado por la Circunnavegación cuyos cinco siglos conmemoramos ahora, sería la centuria de las grandes exploraciones, de las arriesgadas travesías por incógnitos litorales, islarios y arrecifes del Pacífico. Es una historia con éxitos como el hallazgo de las corrientes para el seguro tornaviaje que permitió el establecimiento de una ruta comercial, la del Galeón de Manila o de la Nao de la China que duró hasta 1815. Pero también es una crónica de terribles tormentas, apresamientos y numerosos naufragios. Cuántas historias terminaron en el fondo de este traicionero océano.

Un libro clásico que relataba estas expediciones fue “El océano Pacífico: navegantes españoles del siglo XVI” que publicó en 1972 el historiador Carlos Prieto (1898-1991). Alianza ha rescatado esta obra fundamental con motivo del quinto centenario de la Vuelta al Mundo ante la previsible curiosidad que despertará este acontecimiento entre los lectores.

El libro de Carlos Prieto es una síntesis rigurosa de las expediciones españolas del Pacífico. Una obra que de forma resumida y divulgativa aporta una amplia visión sobre estos viajes. El autor relataba los viajes históricos acompañados de mapas de los derroteros y una amplia bibliografía para quien quisiera seguir indagando sobre las travesías por el Pacífico.

A lo largo de estas páginas se recuerda los asombrosos viajes realizadas por los españoles a lo largo del siglo. Partiendo del viaje de Magallanes y Elcano se continúa con las expediciones de Andrés Niño y García Jofre de Loaísa en 1525 que tuvieron en mismo objetivo pero que no pudieron regresar a pesar de intentar dos veces el tornaviaje desde las Molucas, la de Sebastián Cabotto y Álvaro de Saavedra; la de Hernando de Grijalva, la de Ruy López de Villalobos que daría nombre a Filipinas en honor a Felipe II o la de Miguel López de Legazpi que supuso el asentamiento definitivo de los españoles en las Filipinas o la fabulosa de Andrés de Urdaneta. El marino consiguió encontrar la ruta del tornaviaje inaugurando la vuelta de Poniente al alcanzar en 1565 la bahía de Acapulco. Esta primera travesía del Pacífico en dirección Oeste-Este abrió la ruta del comercio transpacífico español.

Sin olvidar las sorprendentes expediciones por el Pacífico Sur para buscar la Terra Australis por Álvaro de Mendaña. Un territorio puesto bajo la soberanía de Felipe III y bautizado como Australia del Espíritu Santo. Allí se fundaría la ciudad de Nueva Jerusalén como punto de partida de nuevas evangelizaciones. Un tema español absolutamente ignorado.

En esta renovada edición, el prólogo del historiador Carlos Martínez Shaw trae a la luz esta publicación destacando lo que supuso de novedoso y cómo se ha convertido en una obra clásica. Martínez Shaw, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y miembro de la Real Academia de la Historia además de uno de los grandes especialistas en temas del Pacífico, asegura que uno de los valores de este libro es que subraya la importancia de las navegaciones españolas en este océano.

“Las exploraciones españolas supusieron la inauguración de una red de intercambios intercontinentales y la creación de redes comerciales entre los diversos continentes y la integración en un sistema económico mundial. Este proceso, que implicó a todos los mundos, generó, paradójicamente, la aparición de un solo mundo y la posibilidad de concebir por primera vez una historia universal”.

Una realidad española que sorprendentemente se silenció durante mucho tiempo por la influencia determinante de la historiografía anglosajona. Algo que ya señaló Carlos Prieto en este revelador libro. “Durante mi investigación bibliográfica confirmé la reiterada y generalizada postura de buena parte de los historiadores anglosajones -no por sabida- menos lamentable de ignorar, silenciar o tergiversar deliberadamente lo que se refiere a las grandes proezas descubridoras de España, de trascendencia universal”.

Y señalaba el caso del historiador A. Sharp, autor de “The Discovery of the Pacific islands”, publicada en 1960 y donde no citaba a Elcano. Carlos Martínez Shaw insiste en este argumento destacando que un historiador de referencia como Pierre Chaunu se refiriera al Pacífico de los ibéricos o que Donald Brand afirmara que “España fue la más grande nación exploradora y científica en la región del Pacífico durante los siglos XVI y XVIII”. Como afirmaba el propio Carlos Prieto: “La conclusión que el lector puede sacar de esta obra es la de que el océano Pacífico fue el mar español del siglo XVI”.