Juan de Mendoza y Mate de Luna. El primer sevillano que circunnavegó el mundo

Acomienzos de los noventa dediqué uno de los capítulos de mi libro Extremo Oriente y Perú en el siglo XVI (1992) a una expedición de peruleros contrabandistas que fueron detenidos en Macao por las autoridades portuguesas, pues uno de ellos -Juan de Mendoza- era autor de una curiosa «Relación de la China» (1583) que hasta entonces permanecía inédita en los fondos de la Colección Salazar y Castro del Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid.

La navegación directa entre Lima y Manila estaba prohibida porque sólo el puerto mexicano de Acapulco gozaba de aquel privilegio, mas ello no fue obstáculo para que desde el virreinato peruano zarparan diversos navíos apoyados por autoridades, eclesiásticos y mercaderes que desafiaron las disposiciones de la Corona.

Los pormenores de aquella operación de contrabando -así como las referencias documentales y bibliográficas- se encuentran en mi vieja publicación de la colección Mapfre América, pero ya que este año conmemoramos la gesta de Juan Sebastián Elcano, me hace ilusión precisar que el capitán Juan de Mendoza y Mate de Luna fue el primer sevillano que circunnavegó la Tierra y el quinto aventurero en completar semejante hazaña.

El gran desconocido

Cualquiera que indague acerca de los primeros exploradores que dieron la vuelta al mundo en el siglo XVI podrá comprobar que tras Elcano (1519-1521) siguieron Andrés de Urdaneta (1525-1536), Francis Drake (1577-1580), fray Martín Ignacio de Loyola (1580-1584) y Thomas Cavendish (1586-1588); pero dentro de esa selecta enumeración habría que incluir a Juan de Mendoza, quien entre 1583 y 1588 también rodeó el planeta.

¿Por qué sus andanzas no constan en ningún registro? En primer lugar, porque su navegación no fue ininterrumpida como las de Elcano y Drake. En segundo lugar, porque su aventura incluyó juicios, exploraciones y hasta periodos en prisión, como en el caso de Urdaneta. Y en tercer lugar, porque Juan de Mendoza salió de Lima y no completó su vuelta al mundo hasta que no regresó a la capital del virreinato peruano. En realidad, su gesta fue secreta y reconstruirla supuso buscar las piezas del rompecabezas por diversos archivos y bibliotecas.

La primera pieza fue la «Relación del viaje que hiço don Juan de Mendoça desde la çiudad de Lima en el Pirú, a la de Manila en las Philipinas y a la China, año de 1583», que hallé en la Real Academia de la Historia de Madrid. Aquel manuscrito ya era de suyo valioso, porque se trataría de la primera crónica sobre la China escrita por un laico que además recorrió Macao, Cantón, Fu-Cheo y Guandong, lugares que jamás pisaron ni Bernardino Escalante ni fray Juan González de Mendoza, célebres autores que escribieron sobre la China sin haber estado allí.

En cualquier caso, gracias a la información del manuscrito localicé el asiento de Juan de Mendoza en el Catálogo de Pasajeros a Indias, donde constaba que era “natural de Sevilla, soltero, hijo de don Lope de Mendoza y de doña María Enríquez” y que pasó al Perú en 1569 como criado del virrey Toledo. Por último, al revisar la correspondencia del gobernador de Filipinas en el Archivo de Indias, descubrí que acusaban a Juan de Mendoza de haber encabezado un motín y que lo daban por ejecutado en Macao en 1584.

Sin embargo, la segunda pieza del rompecabezas fue una consulta elevada al Consejo de Indias por Juan de Mendoza y Mate de Luna, quien en 1613 solicitó una renta de seis mil ducados en mérito a su vida, antepasados y servicios prestados a la Corona en Chile, Perú, China y África. Por supuesto, se trataba del mismo personaje y en esta segunda ocasión firmando con su nombre completo.

Linajes fundadores

Juan Cartaya Baños, estudioso de los orígenes de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha identificado a los Mendoza Maté de Luna como uno de los linajes fundadores de la corporación sevillana, sin duda vinculados a Juan Mathé de Luna, Camarero Mayor de Sancho IV, Caballero Veinticuatro de Sevilla y Señor de Huelva, según el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Por lo tanto, estaríamos ante un ilustre personaje, miembro de una de las familias sevillanas más influyentes y que con toda seguridad pasó a Indias en 1569 para adquirir experiencia, prestigio y riqueza, bajo la protección del virrey Francisco de Toledo.

En conocimiento de su nombre, linaje y solicitudes a la Corona, podemos reconstruir su itinerario vital: nació en Sevilla y viajó muy joven al Perú; en 1575 concertó un ventajoso matrimonio con Mariana de Ribera y Bravo de Lagunas, rica encomendera hija del primer alcalde de Lima y viuda de uno de los primeros conquistadores; a fines de la década del setenta tentó la suerte en la conquista de Chile, donde dilapidó gran parte de la fortuna de su esposa y por ello decidió embarcarse en la nao Nuestra Señora de la Cinta para llevar al Perú mercancía China de contrabando. Así, su navegación alrededor del mundo comenzó en 1583, cuando zarpó del puerto del Callao.

Juan de Mendoza fue detenido en Macao, pero en lugar de dirigirse a Manila para entregarse a las autoridades españolas se presentó ante el Virrey de la India en 1585 y de ahí enfiló hacia España bordeando el continente africano por el Índico y luego por el Atlántico. En 1587 lo encontramos combatiendo al corsario Francis Drake en Cádiz, a quien persiguió hasta Gibraltar y los “puertos de África” bajo las órdenes de Álvaro Bazán, Marqués de Santa Cruz, elogiado por Cervantes en el Quijote.

Renta anual

Finalmente, entre 1588 y 1589 tuvo que regresar a Lima -aunque no aparece en los asientos de Pasajeros a Indias-, pues en 1591 lo encontramos disfrutando de sus encomiendas peruanas y recibiendo el cargo de gobernador de Santa Cruz de la Sierra en 1598, función que desempeñó hasta 1610. En 1614 la Corona resolvió concederle una renta anual de dos mil ducados y debió fallecer antes de 1618, porque una probanza presentada por su hijo Luis de Mendoza Mate de Luna y Ribera lo refiere “velado según orden de la sancta madre yglessia”.

Como se puede apreciar, Juan de Mendoza y Mate de Luna circunnavegó la Tierra en un lapso de seis años, pero no consideró hacer hincapié en ello entre sus méritos. Hoy que celebramos el V Centenario de la hazaña de Elcano, he querido desagraviar la memoria de aquel perulero sevillano que trató a los mandarines en China, combatió a los piratas en el Mediterráneo y se enfrentó a los chiriguanos en el Alto Perú, sin darle importancia a la vuelta que le había dado al mundo.