La triste (y olvidada) muerte de Elcano tras completar la gesta más grande de España

8-¿Qué sucedió con ella?

Para empezar, robaron todo lo que llevaba. A la tripulación la hicieron danzar durante cuatro años por toda la Insulindia. La obligaron a ir de un lado a otro mientras les prometían falsamente que les iban a devolver a la Península. De los 50 marineros sobrevivieron 4, y su regreso a España es muy llamativo. Por si fuera poco, la Trinidad era la que más carga de especias llevaba, mucho más que la Victoria. También se hicieron con todos los libros de Andrés de San Martín, el cosmógrafo que iba en la expedición, y adquirieron por tanto todas sus mediciones. Lo más curioso es que los lusos malperdieron toda la información científica de la que se apropiaron, desapareció porque no les interesaba que se diese a conocer.

9-Habla también del carácter «soberbio» de Magallanes. ¿Él mismo se buscó su propia muerte?

Magallanes era un soldado bastante hábil. Ejemplo de ello es que, cuando se produjo un motín durante el viaje, lo sofocó de una manera rápida y descuartizando a los capitanes que se habían alzado contra él. Sin embargo, llama la atención la precipitación y la torpeza con la que actuó en Filipinas. Su fanfarronería acabó con él. Dijo que su medio centenar de castellanos podrían acabar con los miles de indígenas que había en la isla de Mactán. Al final acabó perdiendo la vida.

Por otro lado, se precipitó mucho a la hora de convertir a los indígenas. En primer lugar, desoyó las instrucciones estrictas sobre el bautismo. Estas decían que no se podía forzar a nadie a ser cristiano porque, si lo hacías, no ganabas un alma para el cristianismo, sino que perdías la propia. La única explicación es que el Papa había concedido una bula según la cual daba a los portugueses todo el territorio que pudieran conquistar siempre que los nativos no fuesen cristianos. Por eso creo que Magallanes se apresuró tanto.

Era además un hombre que tenía bastante genio. Aunque también es cierto que, cuando comenzó su viaje, sabía que los españoles y los portugueses querían traicionarle. Los segundos, porque eran la potencia rival; los primeros, porque creían que estaba trabajando para Manuel I. Magallanes tuvo que arrostrar todo eso.

10-En su libro contrapone la opacidad de los lusos con la luminosidad española. Al menos, en el ámbito científico…

En esta época los intereses estaban cruzados. Un país no podía atravesar el Atlántico si no tenía conocimientos cosmográficos y náuticos. Por ello, se desarrollaron desde nuevos instrumentos náuticos, hasta naves como la carabela y la nao (que dependían de los vientos y no de los remos). Todo este conocimiento era vital para la geoestrategia, y los portugueses preferían ocultarlo para tener ventaja.

Por otro lado, y si nos fijamos en la línea real que se había establecido en Tordesillas, las Filipinas no entraban en el territorio del Imperio español. Solo una pequeña parte. Pero calcularon mal unos y otros, y eso favoreció a nuestro país. A los españoles les interesaba que las cartas con estos cálculos beneficiosos se propagasen por toda Europa. Casi todos los mapas mundi de factura española, hechos en Sevilla, fueron regalados por Carlos V a diferentes naciones para demostrar que las Molucas eran españolas. Así ponían de manifiesto la extensión del Imperio. Era una manera de que circulase diplomáticamente esta idea.

11-¿Qué utilidad real tuvo, en principio. el Estrecho de Magallanes?

Es cierto que con el Estrecho se abrió un espacio gigantesco, el Pacífico (conocido en principio como Lago español), a la geoestrategia, y que desde él se intentó poner un pie en Asia; pero el problema es que, aunque se podía llegar hasta la zona, no era viable volver de forma segura sino se usaba el hemisferio portugués. El paso tampoco era útil como enclave comercial porque la población que se asentaba en él (los patagones, por ejemplo) era muy primitiva.

En 1565, cuando Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta(aprendiz de Elcano) consiguieron descubrir el camino de regreso a través del hemisferio español, este cobró consistencia. La ruta, de hecho, fue recorrida durante 300 años por el Galeón de Manila. Ellos sí consiguieron que la geoestrategia fuese relativamente exitosa.