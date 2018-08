La dieta de la limonada con la que Jared Leto perdió más de 30 kilos Esta bebida se ha vuelto una de las formas exprés favoritas para perder peso de varias estrellas de Hollywood, como Beyonce y Naomi Kampbell

Desde hace años, los beneficios que tiene para el organismo el zumo de limón están a la orden del día. Por ejemplo, se recomienda tomar un vaso de agua con limón en ayunas cada mañana para poner en marcha el metabolismo, eliminar grasas e incluso acabar con el mal aliento.

Ahora, los famosos se están sumando a la dieta de la limonada, que consiste en eliminar todos los alimentos y alimentarse solo de esta bebida, durante un mínimo de diez días y un máximo de 20.

Este método nació en 1940 y está viviendo una nueva ola de popularidad gracias al libro de Peter Glickman «Lose Weight, Have More Energy and Be Happier in 10 Days». («Perder peso, ganar energía y ser más feliz en diez días»).

Muchas celebrities lo apodan cómo«Limpieza Master Cleanse», y la utilizan para perder peso de cara a un evento. El actor Jared Leto, confesó que gracias a esta dieta perdió más de 30 kilos y consiguió el papel para una película. Pero no es el único que ha confiado en la limonada, Naomi Campbell aseguró tomarla tres veces al año y Beyonce recurrió a ella todas las veces que se le veía de forma repentina muy delgada.

Para hacer la limonada hay que añadir dos cucharadas de zumo de limón recién exprimido, dos de sirope de arce (puede variar la cantidad de este jarabe según el peso que se quiera perder) y un vaso de agua. Recomiendan que se tomen entre 10 y 12 vasos al día para que haga el mayor efecto posible.