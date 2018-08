El enésimo cambio de cara de Melanie Griffith: irreconocible en su última sesión fotográfica La actriz ha posado para la revista «InStyle» y sus seguidores se han sorprendido ante unas imágenes cuya protagonista se parece muy poco a la Melanie que todos conocemos

Melanie Griffith lleva unos meses alejada del foco mediático, disfrutando de la vida en compañía de su familia y viajando por todo el mundo. Pero el nombre de la actriz ha vuelto a estar en el centro de la polémica a raíz de su último posado para la revista estadounidense «InStyle».

En un reportaje titulado «Boss Lady», Griffith opsa en un despacho, con falda roja, top negro y zapatos de tacón negros visitendo sus pies, apoyados sobre la mesa. Pero no es la ropa lo que ha centrado la atención de la imagen, sino el rostro de la actriz, que parece haber sufrido su enésimo cambio.

Labios más finos, ojos más redondos, nariz puntiaguda... cambios evidentes que podrían deberse tanto al photoshop como a nuevos retoques estéticos de la norteamericana, quien recientemente explicó que los cambios sufridos en los últimos meses por su nariz se deben a un cáncer de piel.

Las fotografías eclipsan las declaraciones de Griffith al medio, que publicó el número el pasado 9 de agosto. Una entrevista en la que habla de amor, de familia, de sus hijos y del trabajo.

Tras contraer matrimonio en cuatro ocasiones -Steven Bauer, Antonio Banderas y dos con Don Johnson-, la actriz asegura que busca el amor, pero no una nueva boda: «Ya no es importante para mí. Pero especialmente si tienes 60 años, cuatro hijos y estás viviendo la vida que siempre has querido. Entonces, ¿para qué casarse? Sí, me enamoraría, tendría un romance, una relación, pero no lo he tenido. Sigo buscando. He tenido un par de amantes pero no una relación».

Melanie también se atreve con el movimiento #MeToo: «Sabía que nunca jamás permitiría que alguien se aprovechara de mí. Y yo era estúpida. No digo que esas chicas sean estúpidas, pero yo estaba al tanto de que eso era posible", relata. "Era una tipa dura. No haría nada que no quisiera hacer».