Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco –fruto de su segunda relación con uno de sus guardaespaldas, Jean Raymond Gottlieb–, de su infancia y adolescencia se sabe poco. Es la única de los Grimaldi que ha vivido prácticamente en el anonimato. Cuando nació, Estefanía nunca oficializó el nombre del padre de Camille, ni siquiera en la partida de nacimiento. Pero la prensa confirmó que la niña era hija de Jean Raymond Gottlieb.

Hace poco más de un mes, la joven volvió a ser noticia tras adelgazar notablemente: «He perdido catorce kilos debido a un problema de salud, pero, en líneas generales, no hago especialmente deporte y como normalmente, pero no demasiado. Cuando vuelva de vacaciones quiero comenzar de nuevo con el deporte y comer de manera muy equilibrada para estar en forma este verano», escribió junto a una imagen en la que aparece tumbada en la arena de una playa desierta al atardecer.

Ahora Camille ha ido más allá y se ha teñido el pelo de rosa. Una decisión que ha sido muy alabada entre sus seguidores pero que no se sabe cómo habrá sentado al resto de su familia.