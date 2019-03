Instagram Eugenia Martínez de Irujo recuerda a la Duquesa de Alba con un espectacular posado de su juventud La duquesa de Montoro ha querido rendir homenaje a su madre, que hoy cumpliría 93 años

El 28 de marzo de 1926 nacía Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida por todos como la Duquesa de Alba. La aristócrata falleció hace ya casi cinco años pero su hija Eugenia Martínez de Irujo la sigue teniendo muy presente en su día a día.

Hoy, con motivo del aniversario de su nacimiento, ha querido rendirle homenaje y dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Así, con una antigua imagen en la que Cayetana posa sonriente en bañador, en la playa de Ondarreta, en San Sebastián, su hija muestra que la tiene más presente que nunca. La publicación ya ha superado los 11.000 «me gusta» y ha recibido más de mil comentarios.

Los seguidores de la duquesa de Montoro no han dudado en enviar numerosos de mensajes de cariño en los que muestran profunda admiración por su progenitora: «Grande grande, adelantada a su tiempo, libre. Me encantaba tu madre, Eugenia. Y tú también me encantas. Digna sucesora», «Preciosa foto, tu mami divina en nuestra bahía, un honor haberla tenido con nosotros» o «Qué bellezón y que cuerpo tan bonito, qué gran muje. Es de las mías vivió con respeto pero hizo lo que su corazón decía».

Un feliz momento

Eugenia Martínez de Irujo atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal. Si bien hace poco sufría un revés con la pérdida de su perro Calitín, que la dejó «destrozada», recientemente expresó que atraviesa una etapa muy feliz.

Narcís Rebollo, su pareja, tiene mucho que ver en esto. «Mi chico es mucho chico. Estoy muy a gusto, serena, tranquila y en el mejor momento de todos en el sentido de plenitud. Mi madre estaría encantada. Pienso que todo lo bueno que recibo me lo manda ella. Está arriba, vigilando para que seamos felices», afirmó en una entrevista para «Vanitatis».