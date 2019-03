Instagram La última decisión de Paula Echevarría provoca un enfrentamiento con su fans La ex de David Bustamante acostumbra a compartir, al igual que numerosas celebridades, parte de su día a día a través de las redes sociales

Paula Echevarría se ha convertido en un personaje muy mediático en nuestro país. Tanto es así que, prácticamente cada decisión que toma, es criticada hasta el extremo, algo que, con el uso de redes sociales, es cada vez más fácil.

La ex de David Bustamante acostumbra a compartir, al igual que numerosas celebridades, parte de su día a día a través de Instagram, en una forma de mantener informados a sus fans. Su última publicación, sin embargo, ha generado un gran revuelo entre sus seguidores.

En primer lugar, la bloguera ha compartido con ellos la decisión de unirse al mundo del yoga. Hasta ahí no ha habido problema, pero cuando ha explicado que antes de hacerse «yogui» iba a practicar pilates, sus seguidores se le han echado encima: «Pilates. Día1. Hemos llegado a la conclusión de que para poder alcanzar algunas posturas de yoga sin sufrir tensiones, el pilates puede ser una gran ayuda. Así que allá vamos».

Así como muchos han visto en esta una decisión inteligente, otros no han tardado en arremeter contra ella: «El yoga no es sólo hacer posturas, es el estado al que se llega cuando consigues unir mente y cuerpo. Mucha gente no entiende eso y cuando empieza a realizarlo quieren hacer todas las ansanas como si no tuvieran dificultad» o «Para alcanzar algunas posturas de yoga solo hay que hacer yoga. En el yoga hay que disfrutar el camino, no tenemos ninguna meta», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Algunos otros, más subidos de tono, han hecho que sus defensores salgan a la palestra a dar la cara por ella.