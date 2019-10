Sarah Ferguson desvela todos sus retoques estéticos por primera vez La duquesa de York normaliza los tratamientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida

ABC Madrid Actualizado: 10/10/2019 19:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sarah Ferguson siempre ha apostado por mostrarse al natural y no ha tenido reparos a la hora de acudir a eventos y actos públicos sin maquillaje, pero tampoco esconde los tratamientos y retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida. Lo ha contado, por primera vez, en una entrevista para el suplemento «Femail» del «Daily Mail» en la que intenta normalizar una situación que muchas celebrities se empeñan en negar. A punto de cumplir 60 años, reconoce que ha tenido alguna ayuda para llegar a su edad «con ese aspecto».

La exmujer del Príncipe Andrésconfiesa que en el pasado recurrió al bótox, aunque en la actualidad se decanta por otras técnicas menos invasivas, ya que no le gustan rostros que terminan por perder la expresión: «Lo probé hace mucho tiempo [el bótox], cuando no había nada más disponible».

También habla maravillas sobre el láser, cada vez más aclamado por la cantidad de problemas de la piel que promete sanar. La duquesa de York se sometió a este tipo de tratamientos para acudir a la boda de su hija Eugenia. «El tratamiento tiene unas prestaciones extraordinarias, todo lo que queremos de un procedimiento cosmético. Se realiza sin dolor, no es invasivo, no requiere un tiempo de recuperación y se termina en menos de 90 minutos», asegura, aunque sostiene que la «felicidad» brillaba en ella porque su hija se iba a casar: «Cuando algo me apasiona, mis ojos brillan».

También se ha sometido a un lifting mediante hilos tensores, una técnica no quirúrgica mediante la que se introducen hilos médicos en la cara, a modo de malla tensora, para elevar el rostro. El material se disuelve en unos ocho meses pero los efectos pueden llegar a durar dos años.

Las inyecciones de vitaminas y aminoácidos también han sido de gran ayuda pues, tal y como ella misma confiesa, de niña estuvo muy expuesta al sol, lo que ha causado mella en el aspecto de su piel: «Mi madre pensaba que la crema de Nivea servía como protector solar». Estos tratamientos reciben el nombre de mesoterapia. Además, también utilizó rellenos orgánicos para minimizar las arrugas.