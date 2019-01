Canal Sur gana en elegancia en las Campanadas de 2018-2019

Iván Campaña ha sido el diseñador elegido para vestir a Eva Ruiz durante las Campanadas de Canal Sur 2018. El onubense ha creado un impresionante vestido rojo que la presentadora lució con elegancia y estilo. «Ella me comentó que quería transmitir elegancia, sofisticación, glamour, ceñir su figura y mostrar un poco de piel. Todo encajaba con mi idea«, recuerda Iván.

El vestido es un traje de línea sirena confeccionado en tul bordado en cristales y lentejuelas con una base en crepé seda rojo Ferrari. Los bordados siguen un difuminado muy especial de arriba abajo, siendo el cuerpo la parte más bordada del vestido. Ahí nacen una serie de pañuelos de tul en diferentes tonos que simulan un «efecto fuego». «Así es como damos fuerza y raza al diseño, además de suavizar y estilizar la espectacular silueta de Eva», explica el diseñador.

Uno de los puntos clave de este vestido es su tejido. Se trata de un tul rojo bordado en pedrerías con un diseño en líneas ondulantes «que evocan desde la intensidad de una brisa a una llamarada de fuego». Cuenta con piedras en diferentes tonos de rojo (fresa ácida, carmín, rojo Ferrari y pinceladas de burdeos suave) transparencias y bordados estratégicamente colocados. «Mi deseo ha sido crear un vestido de alfombra roja. El vestido tenía que transmitir la magia de la Navidad y, sobre todo, la esencia de una noche de felicidad», asegura el diseñador.

El vestido más esperado

«Con el vestido me he sentido muy mujer, muy femenina, muy poderosa y muy a gusto», ha dicho la presentadora de «La Tarde Aquí y Ahora» y próximamente también de «Original y Copla». «Esa noche queremos ver glamour, elegancia, seducción, provocación y lo más importante, sentirnos algo identificados. No podemos crear algo irreal, así que mi apuesta ha sido la de un vestido que deseen muchas de las telespectadoras», asegura el diseñador. La presentadora, por su parte, cree que el vestido debe ser «un compendio de tu propia personalidad, lo que te asesora y favorece según el diseñador y que demuestre feminidad, carisma y elegancia».

El resto del look de las Campanadas de Eva Ruiz se componía de una capa española, pendientes exclusivos de Caruso Alta Bistutería y sandalias de LODI. Cada detalle se ha sido estudiado para conseguir un resultado equilibrado y chic: peinado sencillo y natural de melena suelta y ondulada y maquillaje con ojos ahumados, labios carmín y piel natural luminosa.

Cristina Pedroche y su bikini de flores

Un año más la presentadora de las Campanadas de Antena 3 ha apostado por un look en el que destacaba más su cuerpo desnudo que el trabajo de diseño o moda. En esta ocasión la firma encargada de vestir a Cristina Pedroche ha sido la catalana Tot Hom. Muchos no han tardado en recordar el diseño de Yves Saint Laurent lucido por Laetitia Casta en 1999, pero el origen de todo era mucho más antiguo…

Su estilista y amigo Josie ha dado explicaciones sobre el atuendo elegido por la madrileña que mantiene la tradición de innovar, arriesgar y poner boca abajo cualquier expectativa que podamos tener sobre un vestido de Nochevieja.

Anne Igartiburu en TVE ha mantenido su tradición de vestir de rojo y confiar en Lorenzo Caprile. Aunque no ha sido su mejor año por la desproporcional manga de su diseño asimétrico que distraía demasiado al espectador y no resultaba favorecedora.

Entre las presentadoras mejor vestidas encontramos a Lara Álvarez en Telecinco, con esmoquin de Avellaneda que combina con clase el azul y negro con destellos brillantes.

También ha sorprendido por su elección la presentadora de las Campanadas 2018 en La Sexta, Cristina Pardo. Ha elegido una perfecto en color negro con hombreras muy marcadas y flecos de pedrería y falda larga de tul negro. Un conjunto que mantiene el estilo de la periodista en su versión más festiva. El responsable del look es el diseñador Roberto Diz.