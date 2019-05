Cómo elegir los complementos para tu traje de flamenca

Como no podía ser de otra manera, hoy vengo en modo feria. Este año le he dedicado bastante tiempo a buscar el traje de flamenca, los pendientes y las flores apropiadas, así que pienso compartir todos mis nuevos conocimientos con vosotras.

Partimos de la base de que no soy una flamenca tradicional, me gusta probar cosas nuevas, aunque sin innovar demasiado. Para las imágenes he usado dos trajes de flamenca fantásticos de Mónica Méndez, uno blanco con escote y otro completamente estampado, jugando con diferentes complementos y peinas de Lamágora.

A pesar de que el color blanco suele estar algo denostado para su uso en la feria, hay que admitir que es tremendamente favorecedor y nos permite un abanico de posibilidades tremenda. En este caso he probado una combinación completamente blanca y otra más colorida que probablemente es mi preferida.

Como regla general, la Feria de Abril es el espacio perfecto para excedernos un poco, por lo respecto a los pendientes de flamenca aplico la máxima de «caballo grande ande o no ande». El único inconveniente en este caso sería la incomodidad y el peso, ya que no hay cabeza que soporte unos pendientes incómodos durante horas. Y este handicap lo pongo a la altura de llevar un calzado apropiado. Afortunadamente a día de hoy hay materiales que nos permiten lucir pendientes tan maravillosos como estos, casi sin darnos cuenta.

Con respecto a los adornos del cabello, peinas y flores, me parece muy divertido jugar con este tipo de abalorios, pequeñas flores de porcelana y mini pinzas. Que además de sujetar algún mechón rebelde, nos ofrecen esta solución tan divertida.

En el caso del modelo estampado, he elegido una combinación monocolor en dorado. El dorado es una opción segura, favorece tanto a chicas morenas como a rubias. Aportan muchísima luminosidad, son muy elegantes siempre que como estos tengan un diseño original y van con todo. Por lo que no debemos dudar a la hora de invertir para varias temporadas.

La última opción podría estar perfectamente en la sección de Mi Consejo, ya que la discusión de pelo suelto sí o pelo suelto no, es bastante recurrente. El resultado, desde mi punto de vista es bastante fresco y sofisticado, si a esto le añadimos alguna onda será casi perfecto.

Finalmente creo que tenemos que dejarnos guiar por lo que sabemos que nos favorece, sin intentar adaptarnos a algunas exigencias que no tienen porque favorecernos.

Trajes de flamenca: Mónica Méndez

Complementos: Lamágora