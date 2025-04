Los looks de las famosas e influencers del «sábado de pescaíto» de la Feria de Abril de Sevilla 2022

En la primera noche de feria, conocida como el sábado de pescaíto, las mujeres no se visten de flamencas. El resto de día podrán decidir si hacerlo o no, pero este día es el único en el que el protocolo marca vestir de forma elegante y son muchas las que apuestan por incluir toques aflamencados en sus diseños o complementos. Repasamos los looks de las famosas e influencers que no han faltado a la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla 2022.

¡Cazadas en sus stories y en las primeras fotos de la feria! Porque sí, la Feria de Abril se ha convertido en uno de los eventos preferidos por las influencers españolas. ¿Quieres saber por qué? Porque conjuga diversión, cultura, moda y artesanía. Y no una moda cualquiera, una moda única en el mundo y que inspira a nivel internacional. El número de impactos en redes no dejó de aumentar en los últimos años de feria pre pandemia.



Famosas en la Feria de Abril de Sevilla 2022

Seguro que 2022 vuelve a convertirse en uno de los lugares en los que fotografiarse y por los que pasear con los mejores looks de la temporada flamenca y de invitada. El día anterior al sábado de pescaíto y en los toros ya vimos a Victoria Federica, que es una amante de Sevilla y sus tradiciones, acompañada de la top Eugenia Silva. Juntas asistieron a una exclusiva fiesta flamenca en Casa Guardiola.

Pero no son las únicas, muchas famosas e influencers ya se han dejado ver por el Real… Casilda Finat, Rocío Crusset, las hermanas Rocío y Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, Helena Cueva, Madame de Rosa, Carla Hinojosa, Mery Turiel, Ana Moya, Anna F. Padilla, Invitada Ideal, Macarena Silva y muchas más.