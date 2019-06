Boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: Todo sobre el primer vestido de novia de Pilar Rubio

El secreto mejor guardado de la boda de Sergio Ramos celebrada este sábado 15 de junio en la Catedral de Sevilla era el vestido de novia de Pilar Rubio. Aunque imaginamos que serán muchos otros looks los que Pilar luzca a lo largo de la celebración, será el primero -con el que ha llegado al altar- el que quedará grabado en la memoria de todos sus seguidores.

Por fin pudimos ver el vestido de novia de Pilar Rubio y comenzaron tanto las críticas como las alabanzas. Desde luego, no es su estilo el pasar desapercibida ni ser discreta. Y no iba a dejar de serlo el día de su boda. Analizamos todos los detalles del look de novia de la presentadora en el día más importante de su vida.

Zuhair Murad, el diseñador del vestido

El elegido por Pilar Rubio ha sido el diseñador libanés Zuhair Murad. Pese a tener en España el sector de la moda nupcial más importante del mundo con grandes firmas exportadoras como Pronovias y Rosa Clará y diseñadores de renombre a nivel internacional.

El diseñador, que es una habitual de la París Fashion Week desde 2001, es el preferido de famosas como Jennifer López, Claudia Schiffer, Blake Lively, Marion Cotillard, Jessica Chastain, Rita Ora, Priyanka Chopra, Nieves Álvarez, Alessandra Ambrosio, Catherine Zeta Jones y muchas más.

Diseño de la colección de novias de Zuhair Murad para la primavera 2020

Entre las características del estilo de Zuhair Murad, uno de los diseñadores de alta costura más cotizados del mundo, destaca la riqueza de los tejidos. Telas bordadas con cristales, pedrería, perlas, etc que son auténticas joyas de artesanía. También son habituales los escotes amplios, las transparencias, la opulencia, destacar la figura femenina ajustando a la cintura, volúmenes de princesa… Todo ello se ha combinado, según los deseos de la presentadora, para crear el vestido de novia de Pilar Rubio.

¿Cómo es el vestido de novia de Pilar Rubio?

«Es un brillante vestido bordado con sobrefalda y velo a juego, un diseño Inspirado por el movimiento Art Decó de la Colección Primavera 2019», han explicado desde la firma Zuhair Murad, responsable del vestido de novia de Pilar Rubio.

Pilar Rubio a la llegada a la Catedral de Sevilla el día de su boda. Foto: Juan Flores

Según Zuhair Murad, sus diseños nace del lujo del tiempo en primer lugar. Miles de horas de trabajo de trabajo dedicado, a veces el doble, para la confección un vestido de alta costura. «Un vestido que, para mostrar su máximo esplendor, habrá pasado por tres pruebas: etapas imprescindibles para garantizar una prenda a medida sin fallos y que se ajuste a la creatividad y la técnica más alta. Una mezcla de sueño y realidad, glamour y bienestar», aseguran.

El lujo de lo exclusivo viene de la mano de los bordados hechos a mano de Zuhair Murad. «Sin mencionar los tejidos, los patrones y los colores, que están especialmente pensados y diseñados desde la inspiración pura, la singular inspiración de Zuhair Murad».

Además de ese impresionante tejido bordado, el vestido de novia de Pilar Rubio es un diseño con tirantes anchos, escote profundo y un vestido con corte columna que adquiere volumen gracias a esa sobrefalda con larga cola que podrá quitarse cuando quiera ir más cómoda y sexy. En la espalda luce un escote en uve y el velo es de un tejido y bordado a juego con el vestido. Pilar Rubio decidió colocarlo sobre la trenza, partiendo de la parte superior de la cabeza por detrás.

Las joyas

Pilar Rubio a la llegada a la Catedral de Sevilla el día de su boda. Foto: Juan Flores

Los pendientes de Pilar Rubio el día de su boda han llamado la atención. No solo por su tamaño, XXL, también por su forma geométrica y en cascada (tres cuadrados brillantes con pequeñas gotas al final). La novia también lucía tres pulseras en la mano derecha y un anillo en el dedo corazón de la mano izquierda, todo en brillantes y oro blanco.

El peinado y maquillaje

GALERÍA

El equipo formado por Pilar Rubio para su look beauty el día de su boda lo forman los profesionales del maquillaje y la peluquería Vicky Marcos, Pablo Pérez (de Hair & More) y Anni Armenz.

El peinado es recogido con varias trenzas, una trenza principal que cae hacia atrás (y trenzas tejidas en el cráneo también) y dos trenzas más pequeñas que caían hacia el escote de Pilar Rubio. Los detalles son las pequeñas perlas que decoran las tres trenzas y que solo pudimos ver cuando se quitó el velo y cuando de forma más sosegada vimos las trenzas delanteras.

En cuanto al maquillaje, del que se encargó Vicky Marcos, ha destacado su color de labios en tono coral anaranjado y de efecto glossy, una piel muy luminosa y jugosa y pestañas infinitas. Su mirada es su gran potencial y Pilar Rubio lo sabe, por eso los ojos no podían pasar desapercibidos en su maquillaje de novia. Sombras en tonos cobrizos, muy favorecedores para su color celeste de ojos, eyeliner negro y máscara de pestañas.

El ramo

Detalle del velo de Pilar Rubio con su vestido de novia. Foto: Juan Flores

Ha sido una de las grandes extravagancias del look de novia de Pilar Rubio. Ha lucido un ramo de calas negras anudado con un lazo de terciopelo negro.

Los tacones

Pilar Rubio llevaba unas sandalias blancas con plataforma de varios centímetros para aportar comodidad a las largas horas de celebración que le esperaban durante su boda.

A favor y en contra