Adriana Abenia comparte en Instagram su imagen más dulce con su hija Luna La pequeña cumple este viernes un mes de vida, un mes en el que ha revolucionado la vida de la presentadora, quien presume en las redes sociales de su bebé

ABC

Adriana Abenia y su marido, Sergio Abad, celebran este viernes el primer mes de vida de su hija Luna. Una fecha muy especial para ambos que la presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram publicando su foto más especial con la pequeña.

«Un mes desde el primer segundo juntas. Y a veces no es fácil, porque cuando duele la barriga y aparecen los dichosos cólicos no hay beso que lo cure. Aunque ya sabes, pequeña Luna, que con los papás cerca todo será más fácil», escribió la aragonesa junto a la imagen, que acumula ya cientos de «me gusta».

La estampa muestra a Abenia descansando en el sofá con su niña en el pecho. Y es que, como ya hizo con el embarazo, Adriana ha querido compartir con todos sus seguidores desde el primer momento de la vida de la niña.

INSTAGRAM

Eso sí, la presentadora no pasa por alto que en la maternidad no todo es de color rosa. «Todavía tengo inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá. Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz», reivindicó hace unos días, con una imagen en bikini en la que dejaba ver su figura.