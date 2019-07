La agitada vida sentimental de Nicolas Sarkozy: «Me he casado tres veces, lo que no es un buen ejemplo a seguir» Carla, Cecilia y Marie-Dominique no son las únicas mujeres en la vida sentimental del presidente francés. Antes y después de esos matrimonios se le han atribuido varias relaciones sentimentales

«Entre Francia y yo hay una relación que no se acabará nunca», declara Nicolas Sarkozy para describir con precisión su posible reinstalación en la política francesa. El expresidente de Francia publico el pasado viernes un nuevo libro titulado «Passions» (Pasiones), en el que cuenta sus relaciones personales íntimas con la política y su agitada vida sentimental.

Desde hace 11 años, Sarkozy mantiene una relación con Carla Bruni (desde que se conocieron y hasta que se casaron -en febrero de 2008-, apenas pasaron unas semanas, a los pocos meses de llegar al Palacio del Elíseo). Según asegura en su libro, lo suyo con Carla fue «amor a primera vista» y a la semana de conocerla le propuso matrimonio. «El año 2007 fue rico en acontecimientos para mí. Fui elegido presidente de la República. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de seis meses. Puede decirse que fue el año decisivo de mi existencia».

En 2011 tuvieron su primera hija en común: Giulia, que fue la primera hija de presidente en nacer en el Elíseo. «Todavía hoy, a veces nos preguntamos, Carla y yo, por qué hemos tenido tanta suerte», y asegura que su amor es «profundo».

Tres matrimonios

Pero antes de la cantante y exmodelo, el expresidente francés ocupó su corazón con otras mujeres.

Nicolas Sarkozy contrajo matrimonio en primeras nupcias con Marie-Dominique Culioli, en 1982 -con quien estuvo casado 14 años y tuvo dos hijos: Jean y Pierre-.

Dos años más tarde, cuando era alcalde de Neuilly, inició una relación con Cecilia Ciganer-Albéniz con la que se casó, en segundas nupcias, en el año 1996 -y con quien tuvo un hijo: Louis-. El matrimonio atravesó una primera crisis conocida el verano de 2005, cuando ella abandonó el domicilio conyugal, al que volvería meses más tarde. Finalmente, la pareja entró en crisis el verano de 2017, para romper definitivamente ese 18 de octubre, cuando Sarkozy y Cecilia hicieron pública su separación «de mutuo consentimiento».

El político explica en «Passions» que intentó por todos los medios salvar su matrimonio, pero su exmujer tomo la decisión definitiva días antes de uno de los debates para la presidencia del gobierno. «No tengo más remedio que reconocer que la actitud de Cecilia me sorprendió. No lo vi venir, no anticipé nada, no entendí nada. Sufrí mucho intentando controlar una situación que, cada día, se hacía más incomprensible», y añade que la pareja decidió mantener su relación estable -de puertas para afuera- para que no perjudicase la campaña electoral del político. Poco tiempo después de anunciar su ruptura, se supo que Cecilia había iniciado una relación con Richard Attias, asesor de imagen de políticos, con quien se casó en marzo de 2008. «Cecilia deseaba otra vida. Yo acababa de ser elegido. El divorcio era la única salida razonable», dice en su relato.

«Me he casado tres veces, lo que no es, evidentemente un buen ejemplo a seguir. Pero, cada vez, me he comprometido al máximo y, necesariamente, para siempre. No ha funcionado, a menudo por mi culpa, pero al menos siempre he sido sincero y he estado totalmente comprometido», se justifica a través de su libro.

Carla, Cecilia y Marie-Dominique no son las únicas mujeres en la vida sentimental del presidente francés. Antes y después de esos matrimonios se le han atribuido varias relaciones sentimentales más o menos fundadas. Tuvo cierta importancia, durante las crisis con Cecilia Ciganer-Albéniz, una relación con una conocida biógrafa de Jacques Chirac.