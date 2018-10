Aitana pide perdón tras ser acusada de «robar» una imagen de internet para su libro Me niego a estar callada acerca de este problema», escribió la autora de la fotografía que inspiró a la cantante a hacer su dibujo

ABC

Madrid Actualizado: 29/10/2018 18:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aitana Ocaña presentó la semana pasada su nuevo libro «La tinta de mis ojos». Un relato en el que cuenta sus experiencias, anhelos y secretos, con ilustraciones de la propia autora a tinta. La ex concursante de «Operación Triunfo» y una de las voces del momento abre una ventana a su mundo y explicó cómo se ha sentido durante estos meses. «Cuando me lo propusieron pensaba que era imposible sacar un libro porque aún cometo faltas de ortografía y no me sé explicar muy bien», aseguró.

Sin embargo uno de los momentos que más le marcaron durante la escritura del libro fue cuando publicó la polémica foto en bañador en la cual la acusaron de mantener una dieta poco saludable. «Hay un texto que se llama perfecta o perfecto, que habla sobre tu cuerpo. Esto lo escribí después de publicar una foto en bikini que fue muy comentada. Me sentí muy mal porque recibí muchas críticas. La borré y luego la volví a subir. Quise plasmar que tenemos que amarnos y respetarnos como somos. Siempre y cuando estemos sanos», sentenció.

Poco ha tardado la obra literaria en crear una nueva polémica, pues la fotógrafa Bianca Castellar Calvani, asegura que la cantante «robó» una de sus fotografías para hacer su dibujo realizado a carboncillo. «Estoy extremadamente enfadada con este libro. Conozco la situación desde hace un par de días y he intentado procesar cómo me siento porque esta no es la primera vez que tengo problemas porque terceras personas copien o manipulen mi trabajo sin consentimiento para su propio beneficio», asegura la artista a través de Instagram, donde muestra la fotografía que ella realizó y el dibujo de Aitana. «Es una locura porque esto es de julio y ahora lo estoy descubriendo gracias a un fan. Aunque mi trabajo puede circular de forma fácil sin acreditarse, esto no es excusa para que otros creativos me excluyan como fuente cuando usen mi trabajo como base para el suyo. La foto de mi hermana Natalia con el jersey rojo ha sido vista y compartida por cientos de miles de personas en Internet y las redes. Se ha usado en clases de arte, como me contó un profesor de Milán, y se ha colgado en tablones de inspiración de empresas de todo el mundo. Estoy CANSADA de no poder disfrutar de esos logros porque no estoy acreditada como merezco», y se señaló a la cantante como culpable. «Aitana cuenta en su post que ha puesto sus ilustraciones junto a sus poemas en el libro que ha publicado. No me habría preocupado si pusiera la versión que la inspiró. Es engañoso y me hace preguntarme con cuántos otros artistas ha hecho esto. Escribo esto porque espero que lo lea, y para que todos acreditéis a los creadores», sentencia: «Me niego a estar callada acerca de este problema».

Instagram

Las quejas de la fotógrafa han llegado hasta la cantante que se ah justificado a través de un largo post en su perfil de Twitter. «En el libro hay tres retratos. Dos de ellos están firmados por un documento de derechos de imagen y el tercero lo dibujé hace dos años con una fotografía que encontré en Tumblr, ni siquiera estaba etiquetada la autora de dicha fotografía y además lo hice para mi blog de dibujo en segundo de bachillerato. Estuve buscando durante un tiempo de dónde pude sacar esa fotografía y cuando la encontré de nuevo en Tumblr no ponía ni de quién era la fotografía ni quién era ella», y asegura que «estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío», a la vez que afirma que piensa enmendar su error. «Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro. Es lo más correcto y coherente. Gracias».