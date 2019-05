Alaska se pronuncia sobre el estado de Salud de Mario Vaquerizo Su mujer, que le ha acompañado durante todo este proceso, no ha podido evitar las preguntas sobre su enfermedad

Mario Vaquerizono atraviesa uno de sus mejores momentos. Lleva desde que comenzó el año con varios problemas de salud que él mismo confesó a sus seguidores en Instagram, dejándoles muy preocupados. Y es que relató recientemente que estos últimos meses han sido un auténtico calvario. «Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto», declaró entonces en el plató de «Sábado Deluxe».

Posteriormente acudió a «Sálvame», donde dio algo más de información sobre cómo estaba llevando la enfermedad: «He tenido unos achaques de salud que me han minado mi personalidad. Yo soy una persona muy vital, muy energética», aseguró, al tiempo que confesaba que para él había sido muy duro no poder mover el brazo y que ha sido un proceso muy «doloroso».

Su mujer, que le ha acompañado durante todo este proceso, no ha podido evitar las preguntas sobre su estado de salud en su última aparición pública: «La fase aguda de dolor ya no está, está con la rehabilitación y a partir de ahora empezará a hacer un poquito para recuperar la musculatura porque se le ha quedado...», explica a Europa Press, al tiempo que añade que se está «recuperando».

Sobre cómo lo está llevando Vaquerizo, explica que es buen «paciente» pero lo lleva «fatal»: «Se desespera mucho, él es muy buen enfermo en el sentido de que si un médico le manda una pastilla, él se la toma pero cuando eso no hace todo el efecto que él cree, se desespera».

También habló sobre su relación de pareja y cómo mantienen la «chispa» con el paso de los años: «Los dos tenemos buen carácter, los dos somos bastante educados a la hora de decir las cosas, no tenerte que arrepentir de palabras más altas que otras pero no, no tiene nada que ver, o te quieres o no te quieres, o te gustas o no te gustas».