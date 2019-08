Alba Díaz alquila un lujoso piso en uno de los mejores barrios de París por más de 3.000 euros al mes La hija de Vicky Martín Berrocal estudiará este año en la capital francesa

La vida de Alba Díaz en España se ha terminado, al menos mientras duren sus estudios de Negocios y Comunicación en una universidad parisina. La hija de Vicky Martín Berrocal ya se encuentra instalándose en la capital francesa (con el apoyo de su madre, que ha estado con ella hasta este jueves) y para vivir ha optado por un pisazo que ha alquilado en uno de los mejores barrios de la ciudad.

Se trata de un inmueble situado en el distrito VIII, zona en la que se encuentran monumentos tan emblemáticos como el Palacio del Elíseo, el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia, según adelanta «Jaleos». Allí compartirá con una amiga un piso de aproximadamente 80 metros cuadrados cuyo importe del aquiler al mes asciende a 3.155 euros. Además, como es habitual, han tenido que dar dos meses de fianza y una tercera mensualidad para la agencia que llevaba el alquiler del inmueble.

Una cantidad que no le importa pagar viendo la calidad de los materiales del hogar, la decoración chic del piso y la luminosidad que tiene, que cuenta con una cocina muy amplia con muebles lacados en color gris y electrodomésticos de acero inoxidable, incluyendo una fantástica Thermomix.

Un hogar que le hace mucho la ilusión y le reduce la pena por las personas que deja atrás. Además de su familia, Alba Díaz ha tenido que despedirse de su pareja: Javier Calle, al que le ha dedicado unas palabras en las redes sociales agradeciéndole todo lo que ha hecho por ella. Una auténtica declaración de amor de una relación que, en sus inicios, no fue nada fácil. Su pareja estaba casado con Coki Prieto y se rumoreó que la dejó por la hija de Vicky Martín Berrocal.

«Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona! Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez... por ser tan noble, humilde y desvivirte por mí y los míos! Por hacerme vivir los mejores ocho meses de mi vida! Te quiero Javi! Te veo prontito!», escribía junto a una foto la pareja.