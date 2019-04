Albert Rivera se pronuncia sobre su situación sentimental No fue hasta ayer cuando el candidato a la presidencia acudía como invitado al programa «Espejo Público» y hablaba por primera vez sobre una supuesta relación sentimental

Desde que saltase a la luz la noticia de una supuesta relación sentimental entre Malú y Albert Rivera, no se ha vuelto a ver a la artista, a pesar de que paparazzis y reporteros hacían guardia las 24 horas del día en su puerta para ser los primeros en lograr alguna fotografía o declaración.

Con la excusa de una convalecencia tras la reciente operación de rodilla, la artista no salía de casa. No tenía la misma «suerte» el líder de Ciudadanos, quien no pudo abandonar su agenda política tras los rumores sobre su estado sentimental. «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía», respondía enfadado ante las preguntas sobre su supuesta relación con la cantante. Aunque reconocía que es entendible que «cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas», sin embargo se empeñaba en asegurar que «todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. No voy a perder ni un segundo en ver qué es lo que dicen que dicen de mí».

No fue hasta ayer cuando el candidato a la presidencia acudía como invitado al programa «Espejo Público» y hablaba por primera vez sobre su situación sentimental: «Ha sido un año de muchos cambios. En política hemos vivido una moción de censura, una pacto de investidura roto y hemos llegado al gobierno de Andalucía. En lo personal, dejé una relación de cuatro años y he empezado otra», aseguraba en relación a Beatriz Tajuelo, su expareja con la que finalizó su relación a principios de año.