Amaia rompe con el cantante de Carolina Durante Fin de un amor «indie»

El fugaz noviazgo de Alfred García (22 años) y Amaia Romero (20), fraguado en el seno de «Operación Triunfo», y su posterior ruptura llenaron decenas de páginas en las revistas de papel cuché. Desde el carpetazo a su relación, el cantante catalán ha visto cómo su fama menguaba hasta convertirse en un «ex de». No le ha ocurrido lo mismo a la artista navarra, quien a las pocas semanas de la «dolorosa» ruptura con Alfred -el adjetivo viene a cuento por las imágenes de ambos llorando, en la portada de una revista-, recuperó la sonrisa y la ilusión con el vocalista del grupo indie madrileño Carolina Durante, Diego Ibáñez, diez años mayor que ella. A pesar de tener la posibilidad de lanzar su primer tema en solitario, la que fuera representante de España en Eurovisión en 2018 antes prefirió sellar su amor con «Perdona (ahora sí que sí)», una estupenda interpretación de un tema de Marcelo Criminal que Amaia entonó con el grupo de su novio y que corrió por las redes como la espuma.

Pero un año después de que la revista «¡Hola!» confirmara lo que era un secreto a voces, a través de unas elocuentes fotografías de Amaia y Diego besándose por las calles de Barcelona, parece ser que el idilio ha finalizado. Tal y como avanzaba «Jaleos» esta semana, una tercera persona irrumpió hace unos meses en la vida del vocalista, creando un triángulo amoroso que terminó por arrojar al precipicio su historia con la navarra. Se trata de la actriz, vocalista y guitarrista de la banda pop Hinds, Carlotta Cosials (28), que a su vez es la exnovia del humorista Jorge Cremades. «Están muy ilusionados y quieren seguir conociéndose», afirma una fuente cercana al Ibáñez consultada por el mismo medio. Cabe señalar que Carlota se hizo popular en 2015, cuando C. Tangana (29), ex de Rosalía, le pidió matrimonio a través de uno de sus temas: «Juré que no lo iba a contar pero no aguanto más sin decirlo / Carlotta Cosials quiero casarme contigo».

Al igual que durante su relación con la ganadora de «Operación Triunfo», Diego Ibáñez no se pronuncia sobre el asunto, en un intento de conservar una mínima parcela de intimidad. Por su parte, Amaia ha seguido el mismo patrón que utilizó tras su ruptura con Afred y guarda silencio sobre su vida privada, a pesar de su intensa actividad en las redes sociales.