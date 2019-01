Las amenazas al exchófer de David Bisbal: «Como sigas hablando de Elena Tablada habrá consecuencias» Hace unos meses Carlos Philip habló sobre la polémica relación que mantuvieron el cantante y su ex

Desde que su ex Elena Tablada concediese una entrevista con la revista «¡Hola!» en la que arremetía durísimamente contra el cantante y la posterior respuesta de su madre en «Sálvame», el artista se vio incapaz de detener la avalancha que se le viene encima. A esto se le sumó las declaraciones de Carlos Philip, exchófer del cantante, quien hablaba sobre la polémica relación que mantuvieron David Bisbal y su ex: «Elena Tablada le trataba como a un perro» y la describía como una persona «déspota y fría», todo lo contrario al cantante y su familia, de los cuales opinó que eran «las personas más bellas de la tierra».

Durante la entrevista, el exempleado confesó que Tablada le llegaba a pagar 500 euros para que se encargase de que ningún paparazzi hiciese fotos a las impresionantes fiestas de tres y cuatro días que organizaba en la mansión del cantante cuando este se iba de gira.

Hace unas semanas la revista «Corazón» anunció que Elena y David se verían las caras en los juzgados por las durísimas declaraciones de Philip contra la que fue su pareja durante años. Esta semana, el exchófer ha asegurado que está recibiendo amenazas para que no vuelva a hablar de su exjefa, en relación a la confesión que hizo sobre que le había sido infiel al artista o que no le quería nada más que por su dinero y su fama. Ha sido a través de «Jaleos», la misma web con la que habló el año pasado, «Estoy recibiendo amenazas para que deje de hablar de Tablada. Me están llamando desde teléfono oculto, con la voz distorsionada diciéndome que, como siga hablando, habrá consecuencias», ha afirmado. «Me ha costado dormir estas dos semanas porque pienso que me van a matar o hacer algo a mi familia», aunque él asegura que no piensa retractarse y que irá «con la verdad por delante».