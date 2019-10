Los amigos de Meghan le pidieron que no se casara porque la prensa «destruiría» su vida La semana pasada, la exactriz rompió a llorar al hablar de las dificultades que estaba atravesando para adaptarse a la vida como miembro de la Familia Real británica

Tal y como ha informado este fin de semana el dominical «The Sunday Times», el Príncipe Enrique de Inglaterra y su mujer Meghan Markle han decidido retirarse de la vida pública durante un tiempo al no conseguir lidiar con la constante atención mediática.

Desde que se casaron el año pasado, la pareja ha mantenido una relación difícil con la prensa, que no ha dudado en sacar a la luz los problemas familiares de la exactriz con su padre, Thomas Markle, entre otras muchas polémicas. Ante esto, el nieto de la Reina Isabel II anunció que iba a tomar medidas en contra de las informaciones vertidas por la prensa sensacionalista británica, por considerar que están siendo víctimas de un desmedido acoso mediático.

La semana pasada, Meghan rompió a llorar al hablar de las dificultades que estaba atravesando para adaptarse a la vida como miembro de la Familia Real británica. «Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, sobre todo cuando acaba de nacer tu primer hijo», comienza reconociendo en un extracto del documental «Harry & Meghan: An African Journey», grabado durante su aventura en el continente africano. Un documental con el que pretenden tener un punto de inflexión en las batallas de la pareja contra la prensa sensacionalista.

En esa misma entrevista, la duquesa de Sussex confiesa que sus amigos le advirtieron que no se casara con el Príncipe Harry porque la prensa sensacionalista «destruiría» su vida. «Nunca pensé que sería fácil, pero pensé que sería justo», dijo visiblemente emocionada. «Cuando conocí al que es mi esposo ahora, mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz, pero me dijeron: 'Estoy segura de que será genial, pero no deberías hacerlo porque los medios británicos destruirán tu vida».