Anabel Alonso bromea sobre el paracaidista que se quedó enganchado en la farola en el desfile del 12-O A la actriz le han llovido las críticas por su desafortunado comentario

ABC Actualizado: 13/10/2019 17:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si le hubiesen dicho a Anabel Alonso (54 años) que un comentario en su cuenta de Twitter sobre el paracaidista que se quedó enganchado en una farola este sábado en el desfile de la Fiesta Nacional iba a causar tanto revuelo, quizá se lo hubiese pensado dos veces antes de darle al botón de publicar.

«Iba de farol», escribía la actriz en Twitter. Las críticas no tardaron en llegar después de este desafortunado comentario sobre el paracaidista, al que incluso los Reyes animaron. Una de las voces más críticas ha sido la de Félix Álvarez (Felisuco para los más nostágicos), portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria.

«Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo», le contestaba Álvarez a Alonso a través de Twitter. También aprovechó su mensaje para dar las gracias «a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo».

Tu no sabes que es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión. https://t.co/N1tu3k8haZ — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 12 de octubre de 2019

Alonso argumentó que se trataba de un comentario hecho con humor, pero a la vez arremetió contra Álvarez: «Tu no sabes que es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión». Alonso hace referencia al cambio de trabajo de Félix Álvarez, que dejó la televisión para adentrarse en política. Ahora es portavoz de Ciudadanos en Cantabria.