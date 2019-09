Antonio Banderas compara a su exmujer, Melanie Griffith, con su actual pareja El actor ha concedido una entrevista con «Vanity Fair» en la que se ha sincerado

Antonio Banderas se encuentra inmerso en el musical «A Chorus Line», celebrado en el Teatro Soho Caixabank del actor. Una gira nacional, que les llevará después de Málaga a Bilbao y Barcelona, para luego ir a Madrid, donde se está negociando aún dónde recalará.

Sin embargo, el intérprete ha tenido un hueco para conceder una entrevista con «Vanity Fair», donde se ha sincerado sobre su vida profesional y personal. «Estoy invirtiendo cantidad de energía y de fondos, pero merece la pena. Es un viejo sueño… y un lío, porque montar un teatro es complicado», ha dicho en relación asu sueño profesional.

Sobre la polémica situación en la que se encuentra Plácido Domingo -que se enfrenta unas acusaciones por supuesto acoso sexual-, el actor no se quiso posicionar: «La presunción de inocencia fue un derecho que se ganó mi generación. No puedo señalar a alguien sin saber las circunstancias de por qué se producen esas denuncias».

El pasado 12 de julio, Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas, consiguió acaparar el foco mediático al realizar su primera aparición pública junto a su actual pareja, Eli Meyer, en el Festival Starlite de Marbella. « Es un chico encantador y ya le he dado el ‘sí, quiero'», aseguró Banderas.

Y también se encuentra muy ilusionado junto a Nicole Kimpel: «No tenemos nada que ver. Es una mujer muy discreta, muy racional y no se altera por casi nada. Me complementa, porque yo soy pura intuición. Creo que no habríamos enganchado tan bien en otra época de mi vida en la que la efervescencia de Melanie Griffith era intoxicante», dijo en relación a su exmujer. « Melanie es una especie de champán de burbujas, una estrella que sabe comportarse. Nicole sería un zumo de fruta fresca, totalmente detox».